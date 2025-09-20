Keresés

Belföld

Nagy Feró és a celebek is kiállnak a nemzeti ügyért! Sztárparádé a DPK-n + videó

2025. szeptember 20., szombat 16:00 | Hír TV

Robbanás a magyar közéletben: A sztárok is kiállnak a nemzeti ügyért a Papp László Sportarénában! A DPK találkozó nem csupán politikai gyűlés, hanem egy igazi sztárparádé. Olyan nevek, mint Muri Enikő, Marsi Anikó, Dopeman, Nagy Feró és Szőke András is részt vesznek a rendezvényen. Ez az esemény azt üzeni, hogy a nemzeti oldal egyesül, és a kulturális élet meghatározó szereplői is egy emberként állnak ki az egység mellett.

  • Nagy Feró és a celebek is kiállnak a nemzeti ügyért! Sztárparádé a DPK-n + videó

A DPK alapvető célja, hogy egy olyan biztonságos teret hozzon létre az online és offline világban, ahol a nemzeti érzelmű emberek biztonságban érezhetik magukat. Ez az üzenet különösen rezonál a magyar művészvilág szereplőivel. A Beatrice frontembere, Nagy Feró izgatottan várta a szombati találkozót, ahol reméli, hogy a főként ismert személyiségekből álló csapattal közösen kidolgozhatnak egy stratégiát az online baloldali hazugságpropaganda visszaszorítására. Azt is elmondta: „Zajlik a digitális honfoglalás, és örömmel veszek részt a harcban az online térben is. Fontosnak tartom, hogy a hazugságok terjesztőit leleplezzük”.

Az eseményen várhatóan Orbán Viktor is beszédet mond, ami további figyelmet vonz. A miniszterelnök maga is az "első számú digitális polgári kör" tagja, és a találkozót a "digitális honfoglalás" kezdeteként emlegeti. Ez a kifejezés egyértelműen a nemzeti identitás és az értékek online térben való megerősítésére utal, ami a DPK legfontosabb missziója. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és a Hír TV is élőben közvetíti, ami tovább növeli a gyűlés jelentőségét.

 

DPK - Kudlik Júlia: a szeretet a legerősebb fegyver a gyűlölet ellen + videó

 A Papp László Sportarénában tartott DPK-találkozón Kudlik Júlia, a magyar televíziózás élő legendája a szeretet fontosságáról beszélt. Az előadásában Pál apostol első levele a korintusiakhoz, 13. fejezetéből idézett, és azt üzente a magyar embereknek, hogy a szeretet a legerősebb fegyver a gyűlölet ellen. Kudlik Júlia szavai a szívhez szólnak, és arra emlékeztetnek minket, hogy a megosztott társadalomban a szeretet az egyetlen, ami összeköt minket.

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Orbán Viktor beszédet tart a Digitális Polgári Körök találkozóján – élőben + videó

 Budapest, a Papp László Sportaréna. Ma felejthetetlen pillanatokra készülnek a digitális honfoglalók, akik több tízezren gyűltek össze, hogy Orbán Viktorral együtt vegyék birtokba a digitális és offline teret. Ez nem csak egy esemény – ez a pillanat, amikor a nemzeti oldal harcosai bebizonyítják, hogy van erejük, és készen állnak a küzdelemre. Exkluzív vendégek, meglepetés előadások, és egy olyan program, ami az egész országot lázban tartja!
