Nagy Feró és a celebek is kiállnak a nemzeti ügyért! Sztárparádé a DPK-n + videó

Megosztás itt:

A DPK alapvető célja, hogy egy olyan biztonságos teret hozzon létre az online és offline világban, ahol a nemzeti érzelmű emberek biztonságban érezhetik magukat. Ez az üzenet különösen rezonál a magyar művészvilág szereplőivel. A Beatrice frontembere, Nagy Feró izgatottan várta a szombati találkozót, ahol reméli, hogy a főként ismert személyiségekből álló csapattal közösen kidolgozhatnak egy stratégiát az online baloldali hazugságpropaganda visszaszorítására. Azt is elmondta: „Zajlik a digitális honfoglalás, és örömmel veszek részt a harcban az online térben is. Fontosnak tartom, hogy a hazugságok terjesztőit leleplezzük”.

Az eseményen várhatóan Orbán Viktor is beszédet mond, ami további figyelmet vonz. A miniszterelnök maga is az "első számú digitális polgári kör" tagja, és a találkozót a "digitális honfoglalás" kezdeteként emlegeti. Ez a kifejezés egyértelműen a nemzeti identitás és az értékek online térben való megerősítésére utal, ami a DPK legfontosabb missziója. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, és a Hír TV is élőben közvetíti, ami tovább növeli a gyűlés jelentőségét.