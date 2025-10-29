Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 29. Szerda Nárcisz napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Nagy Feró elismerte, hogy hibát követett el, hülyeséget beszélt + videó

2025. október 29., szerda 16:00 | Magyar Nemzet
Nagy Feró bocsánatkérés Békemenet prostitúcióra kényszerítés Szőlő utcai ügy Juhász Péter Pál strici

Az Ankét Feróval című podcastban Nagy Feró bocsánatot kért mindazoktól, akiket megbántott egy félreérthető kijelentésével. Elmondta, hogy csupán lezárni akarta az interjút, amit egy ellenzéki influenszer készített vele a Békemeneten, a Szőlő utcai ügy kapcsán. Hangsúlyozta, hogy rosszul fogalmazott, és ha ismerné az érintett nőket, személyesen is elnézést kérne tőlük. Hozzátette, hogy az ügyben felelős volt igazgatót, Juhász Péter Pált szerinte szigorúan meg kell büntetni.

  • Nagy Feró elismerte, hogy hibát követett el, hülyeséget beszélt + videó

 A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Az adásban Feró elismerte, hogy hibát követett el, hülyeséget beszélt, de csak így tudta pikírt módon lezárni azt az interjút, ami már nagyon idegesítette. Azt gondolta, hogy egy rockzenész mondandójába ez belefér, de az a gyűlöletcunami, ami ezután jött, arra nem számított. Azt külön kiérte magának, hogy Dobrev Klára próbálja őt kioktatni etikából, pont egy olyan ember, akinek a felmenői a kommunista érában bűnös dolgokat tettek, szerinte a DK elnökének semmi keresnivalója nincs a politikában. A Kossuth-díjával kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy olyanok is fenyegetőznek azzal, hogy ameddig neki megvan ez az elismerése, addig ők soha nem vennék át, bár azoknak a dühöngőknek nem is akart eddig adni senki ilyen díjat.

Szó esett Orbán Viktor miniszterelnök édesanyjának karakán kiállásáról a zebrákkal kapcsolatban, akit szintén a Békemeneten kérdeztek ellenzéki újságírók. De nem hagyták ki azt sem, hogy a kormányfő nem létező zebráiról éppen az ellenzéki Hadházy Ákos rántotta le a leplet, amikor kikérte az állatorvosi papírokat és a helyrajzi számot, amiről kiderült, hogy az állatok egy teljesen másik területen élnek, nem azon a bizonyos hatvanpusztai területen, amit a balliberális sajtó atomjaira szedett szét.

Rátértek az 1990-es taxisblokádra, amelynek szintén évfordulója van, Huth és Feró abban egyetértettek, hogy az nem volt más, mint egy puccskísérlet az MDF-kormány megdöntésére. Hogy milyen emlékei vannak erről Nagy Ferónak és hogyan kapcsolódik ehhez az ő zenészként eltöltött 50 éve, valamint a művészeti ágazat kettős mércéjéről mit gondol, adásunkból ez is kiderül.

Fotó: Magyar Nemzet

További híreink

Mindenszentek és halottak napja hagyományai Magyarországon

Brüsszeli krimi: Gulyás Gergely leleplezi a tervet – Így akarják eltakarítani a magyar kormányt

Ennél cukibbat ma már nem látsz: Vajna Timi megmutatta kisfiát

Acélbetétes bakanccsal rúgta, majd megerőszakolta a nevelt lányait a Fejér vármegyei férfi, íme az ítélet

Most ásd fel a levendulát a kertedben és nem bánod meg

Cseh Katalin hatalmas öngólt lőtt, méghozzá Magyar Péter kapujába

Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó

Ha ezt a gyümölcsöt 11 órakor fogyasztod el, az csökkenti a koleszterinszintet

Mindenki tudja, mit akarnak – Menczer Tamás odaszólt a baloldalnak + videó

További híreink

Mindenki tudja, mit akarnak – Menczer Tamás odaszólt a baloldalnak + videó

Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatai + videó

Visszatér a közéletbe Varga Judit

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Visszatér a közéletbe Varga Judit
2
Ilyen akcióra még nem volt példa – kíméletlen támadás indult az egyik legnagyobb bűnszervezet ellen Brazíliában
3
„Silányak a vezetőink” – Orbán Viktor-nagyinterjú Olaszországban
4
Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatai + videó
5
Tragédia a levegőben – Magyar turisták haltak meg a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben + videó
6
Hankó Balázs: Visszavonják az izraeli professzor előadását megzavaró hallgató ösztöndíját + videó
7
„Oopsz, ezt nem akartam mondani?” – Orbán Viktor a Tisza Párt őszinteségi rohamairól
8
Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó
9
300 ezer dezertőr és erőszakos sorozás – Ez Ukrajna útja Európába? + videó
10
Nagyon beleszaladt a Vasas a késbe Zalánkiék ellen a Bajnokok Ligájában

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!