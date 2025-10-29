Nagy Feró elismerte, hogy hibát követett el, hülyeséget beszélt + videó

Megosztás itt:

A cikk a Magyar Nemzet honlapján is elérhető.

Az adásban Feró elismerte, hogy hibát követett el, hülyeséget beszélt, de csak így tudta pikírt módon lezárni azt az interjút, ami már nagyon idegesítette. Azt gondolta, hogy egy rockzenész mondandójába ez belefér, de az a gyűlöletcunami, ami ezután jött, arra nem számított. Azt külön kiérte magának, hogy Dobrev Klára próbálja őt kioktatni etikából, pont egy olyan ember, akinek a felmenői a kommunista érában bűnös dolgokat tettek, szerinte a DK elnökének semmi keresnivalója nincs a politikában. A Kossuth-díjával kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy olyanok is fenyegetőznek azzal, hogy ameddig neki megvan ez az elismerése, addig ők soha nem vennék át, bár azoknak a dühöngőknek nem is akart eddig adni senki ilyen díjat.

Szó esett Orbán Viktor miniszterelnök édesanyjának karakán kiállásáról a zebrákkal kapcsolatban, akit szintén a Békemeneten kérdeztek ellenzéki újságírók. De nem hagyták ki azt sem, hogy a kormányfő nem létező zebráiról éppen az ellenzéki Hadházy Ákos rántotta le a leplet, amikor kikérte az állatorvosi papírokat és a helyrajzi számot, amiről kiderült, hogy az állatok egy teljesen másik területen élnek, nem azon a bizonyos hatvanpusztai területen, amit a balliberális sajtó atomjaira szedett szét.

Rátértek az 1990-es taxisblokádra, amelynek szintén évfordulója van, Huth és Feró abban egyetértettek, hogy az nem volt más, mint egy puccskísérlet az MDF-kormány megdöntésére. Hogy milyen emlékei vannak erről Nagy Ferónak és hogyan kapcsolódik ehhez az ő zenészként eltöltött 50 éve, valamint a művészeti ágazat kettős mércéjéről mit gondol, adásunkból ez is kiderül.

Fotó: Magyar Nemzet