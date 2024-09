Nagy Ervin: Kudarcot vallottak a civilek a mobiltelefonok iskolai korlátozása elleni akción + videó

Nagy Ervin politikai elemző: "A Momentum esetében jól látható az, hogy megpróbálja lázítani a diákokat. Ugyanis nekik van egy olyan javaslatuk is, hogy 16 évre szállítsák le a szavazati jogot. És megpróbálják most a gimnazistákat lázítani, annak érdekében, hogy magukhoz kössék és ha majd 18 évesek lesznek, akkor esetleg majd rájuk szavazzanak."

Az igazgató melletti kiállás azonban hamar kormányellenes tüntetéssé alakult. A baloldali pártok közül a júniusi választások óta mélyrepülősében lévő Momentum is megnyilvánult a témában. A párt szerint a telefonokat a parlamentből is ki kellene tiltani, nem csak az iskolákból.

