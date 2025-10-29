Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 29. Szerda Nárcisz napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Nagy Ervin kínos magyarázkodásba kezdett Pintér Béla felháborító darabja miatt + videó

2025. október 29., szerda 17:00 | HírTV

A színész kitérő választ adott arra a nyílt levélre, amelyben azt kérdezik, hogy miért is kaphatott a Tisza Párt támogatásával fővárosi támogatást az a színház, ahol olyan darabot mutattak be, amelyben Schmidt Máriát, a Terror Háza Múzeum igazgatóját a színpadon botokkal agyonverik.

  • Nagy Ervin kínos magyarázkodásba kezdett Pintér Béla felháborító darabja miatt + videó

Gulyás Gergely Kristóf - fővárosi képviselő, Fidesz: ,,Ez nem egy véletlen történet, ők ezt szándékosan építik ezt a történetet, és szerintem ez egy nagyon dolog, én tartok attól, hogy hova fogunk kilyukadni, hogy nálunk is megtörténhet-e az, ami Amerikában megtörtént, hogy egy fiatal politikust véleményért fejbe lőnek. Szerintem ez egy nagyon veszélyes játék, amit a Tisza játszik, és nagyon határozottan ki kellene állni ez ellen, és az, hogy Nagy Ervin ezt nem volt hajlandó megtenni az számomra félelmetes, és én legalábbis én egy országosan ismert színésztől többet várnék."

További híreink

55 millió ok a reményre: így gyógyulhatnak gyorsabban a daganatos gyerekek

Tragédia Kenyában: amikor az álomszafari végzetes lángokba torkollik

Óriási változás jön Angliában, Szoboszlait is keményen érinti a döntés

Liverpool kedvence Szoboszlai elől menekült el, de úgy pofára esett, mint Wirtz

Most ásd fel a levendulát a kertedben és nem bánod meg

Kiszivárgott, mit gondolnak a Liverpool tulajdonosai, maradjon-e Slot a kispadon

„Oopsz, ezt nem akartam mondani?” – Orbán Viktor a Tisza Párt őszinteségi rohamairól

Fekélyes seb: Bognár György szerint Varga Barnabást megfertőzte a Fradi

Szijjártó: Az EU újra sorkatonaságot akar – mindenkit berántanának a háborúba + videó

További híreink

Szijjártó: Az EU újra sorkatonaságot akar – mindenkit berántanának a háborúba + videó

Ilyen akcióra még nem volt példa – kíméletlen támadás indult az egyik legnagyobb bűnszervezet ellen Brazíliában

Visszatér a közéletbe Varga Judit

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Visszatér a közéletbe Varga Judit
2
Ilyen akcióra még nem volt példa – kíméletlen támadás indult az egyik legnagyobb bűnszervezet ellen Brazíliában
3
„Silányak a vezetőink” – Orbán Viktor-nagyinterjú Olaszországban
4
Nyolc magyar volt a kenyai gép fedélzetén, senki nem élte túl a becsapódást + videó
5
Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó
6
Tragédia a levegőben – Magyar turisták haltak meg a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben + videó
7
„Oopsz, ezt nem akartam mondani?” – Orbán Viktor a Tisza Párt őszinteségi rohamairól
8
Hankó Balázs: Visszavonják az izraeli professzor előadását megzavaró hallgató ösztöndíját + videó
9
300 ezer dezertőr és erőszakos sorozás – Ez Ukrajna útja Európába? + videó
10
Nagyon beleszaladt a Vasas a késbe Zalánkiék ellen a Bajnokok Ligájában

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!