Nagy Ervin kínos magyarázkodásba kezdett Pintér Béla felháborító darabja miatt + videó

Gulyás Gergely Kristóf - fővárosi képviselő, Fidesz: ,,Ez nem egy véletlen történet, ők ezt szándékosan építik ezt a történetet, és szerintem ez egy nagyon dolog, én tartok attól, hogy hova fogunk kilyukadni, hogy nálunk is megtörténhet-e az, ami Amerikában megtörtént, hogy egy fiatal politikust véleményért fejbe lőnek. Szerintem ez egy nagyon veszélyes játék, amit a Tisza játszik, és nagyon határozottan ki kellene állni ez ellen, és az, hogy Nagy Ervin ezt nem volt hajlandó megtenni az számomra félelmetes, és én legalábbis én egy országosan ismert színésztől többet várnék."