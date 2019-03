Nagy Ervin: Az összellenzéki megmozdulás egy folyamat vége

Több mint 20 ezer ember gyűlt össze a Nemzeti Múzeum előtt, ahol érdeklődve figyelték a március 15-i állami ünnepséget. A megemlékezésen beszédet mondott Orbán Viktor mellett a lengyel miniszterelnök is.

Az ellenzéki pártok már korábban bejelentették, hogy egy nagy közös ellenzéki tüntetést szervezek majd a központi megemlékezés után. Több ezer embert vártak, ám ahogy ez már látható volt a korábbi összellenzéki megmozdulásokon is – most is jóval kevesebben voltak a vártnál.

Húsz felszólaló mondott beszédet a demonstráción. Elsőként civil aktivisták szólaltak fel, majd utána az ellenzéki képviselők. Ekkor már szivárgott hazafelé a tömeg.

A Gyurcsány-párt EP-listavezetője a nemzeti ünnepen lázadásra szólította az embereket.

„Három dolgunk van most. Az egyik, folytatni a lázadást mindenhol. A második, az európai parlamenti választásokon kisebbségbe szorítani a Fideszt és a harmadik, hogy ősszel szerezzük vissza a városainkat és falvainkat” – mondta Dobrev Klára.

A Jobbik eddig – nemzeti ünnepen – még nem mutatkozott együtt az ellenzékkel, de Jakab Péter kijelentette, hogy most megszületett az ellenzéki összefogás. „Ma ezen a színpadon az ellenzéki pártok együtt fognak állni.”

A demonstráció után az ellenzéki pártok képviselői és nagyjából 150 szimpatizáns a Parlament elé vonult. A már független Hadházy Ákos innen – egyedüli politikusként – nagyjából 50 fővel indult az MTVA székházához – ahonnan negyed óra után hazamentek.

„Mondhatnám azt is, hogy egyfajta politikai szörnyeteg, ami létrejött ma ez egy történelmi dolog” – így jellemezte az Echo TV-ben Nagy Ervin filozófus a tüntetést. Szerinte ez az érdektelenség egy folyamat végét mutatja.

„Nagyon hosszúra nyúlt azon látogatók, vagy tüntetők között is egyfajta unalommá kezdett a végére ez az egész alakulni. De visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy bohózatba fulladt-e vagy nem azt azért nem gondolnám. Szerintem azt láttuk, ami egy folyamatnak a vége” – tette hozzá.

A szocialisták viszont a demonstráció másnapján sikerként könyvelték el a tüntetést. „Eddig szinte elképzelhetetlen volt, hogy az ellenzék közösen lépjen fel, most pedig már nagyon régóta és teljesen magától értetődőnek tűnik, hogy az ellenzék közösen lép fel a NER rendszerével, a Fidesz kormányával és akár Orbán Viktorral szemben, politikailag. Én azt gondolom, hogy ez a politikai innováció ez egy helyes út. Jó úton haladunk” – mondta Szakács László, az MSZP elnökhelyettese.

A szocialista politikus egyébként megjegyezte, hogy a balliberális ellenzék – beleértve a Jobbikot is, további akciókra készül majd a közeljövőben.

A tüntetésről egyébként a balliberális médiumok is kritikus hangon tudósítottak. A 24.hu például azt írta, hogy a színpad mellett is simán lehet közlekedni. A Soros György által is támogatott 444.hu pedig azt írta, hogy a megjelentek először egy bizarr iskolai ünnepséget kaptak, civil felszólalók előadásában, utána pedig egy tehetségkutató vetélkedőt főállású ellenzéki politikusoktól.