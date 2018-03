Nagy értékű csalással gyanúsítanak egy ceglédi nőt

Jobb életminőséget és gondoskodást ígért egy idős budapesti férfinek az a ceglédi nő, aki a gyanú szerint csalással szerezte meg a nyugdíjas két értékes ingatlanját is.

– A bűnügy előzetes letartóztatásban lévő gyanúsítottja, egy nő 2015 novemberében egy mondvacsinált okból becsengetett a bűnügy sértettjéhez, egy idős férfihoz – fogalmazott Gyugyi Csilla, a Pest Megyei Főügyészség szóvivője.

Háromszintes ház Budapest egyik legdrágább környékén. A falakat a penész eszi, a padló sok helyen felázott – A Riasztás stábját az előzetes letartóztatásban ülő nő élettársa vezette körbe az épületben. Jakab László azt mondja: az idős férfival a rokonai nem foglalkoztak, ezért segítettek rajta ők.

– Mink sem ingyen tettük ezt, amit tettünk.

– Hanem?

– Hanem, mert a Józsi úgy döntött, hogy eltartási szerződést köt velünk. Tehát ő nem akart ide visszajönni a magányba – nyilatkozta Jakab László.

A 64 éves, alkoholbeteg férfi évek óta egyedül élt az elhanyagolt, de százmilliókat érő épületben. A ceglédi nő az ügyészség szerint néhány hét alatt a bizalmába férkőzött.

– Olyannyira volt vele barátságos és kedves, hogy nem sok idő elteltével rábeszélte az egyébként egyedül élő férfit arra, hogy költözzön le hozzájuk Ceglédre, és ott fogják őt a továbbiakban gondozni és a sorsáról gondoskodni – tette hozzá Gyugyi Csilla.

A férfi öt hónapot töltött Cegléden. 2016 februárjában meghalt. Bár a bíróság jogerősen is a ceglédi családnak ítélte az ingatlanjait, rég nem látott rokonai nem nyugodtak bele a döntésbe. Feljelentést tettek, a rendőrség pedig nyomozni kezdett.

Cegléden Jakab László mutatta meg, hol és hogyan élt velük a Budapestről leköltöztetett idős ember. A ceglédi család egyébként több lecsúszott férfit fogadott már be. Nekik – cserébe a nyugdíjukért – szállást, ételt és italt adtak. A budapesti férfivel viszont eltartási szerződést is kötöttek. De a rendőrség szerint bizonyos iratokon meghamisították az aláírását. A család ezt is, ahogy a többi bűncselekményt is tagadja.

– Több írásmintát elvittem egy igazságügyi írásszakértőhöz és ő megállapította azt, hogy ez igenis Tisza Józsefnek az aláírása – mondta Jakab László.

A nyomozás még tart. Az előzetes letartóztatásban ülő nőt nagyértékű csalással és gondozási kötelezettség elmulasztásával gyanúsítják. Férjét, két ügyvédet közokirathamisítás, egy orvost pedig foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt vonhatnak felelősségre.