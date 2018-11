Nagy csapást mért az illegális cigipiacra a NAV

A körülbelül 34 millió szál cigaretta mellett jelentős mennyiségű fogyasztási dohányt is lefoglaltak az ellenőrök, ennek az értéke is megközelíti a negyedmilliárd forintot. Leopold Róbert, az adóhatóság szóvivője azt is elmondta, hogy az utóbbi időben többször az úgynevezett serpák okoztak gondot, akik gyalog viszik át a zöldhatáron az illegális árut.

