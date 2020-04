Nagy bajban vannak a járvány miatt a hazai turistaparadicsomok

Hatalmas veszteséget okozott a hollókői önkormányzatnak, a község nonprofit kft.-jének és a helyi vállalkozóknak, hogy elmaradt a hét végi húsvéti fesztivál – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a település polgármestere. Szabó Csaba elmondta: az önkormányzat 5-6 millió, míg a köz­ség cége 10-20 millió forint veszteséget szenvedett, a vállalkozókat pedig ennél is komolyabb csapás érte. A falu első embere szerint az összes veszteség eléri a százmillió forintot. Ez pedig azért is brutális, mert a község költségvetését csak harminc százalékban fedezte eddig az állam, de most biztos, hogy nagyobb központi segítségre lesz szükség.

A járvány kitörése és a vírus megfékezésére hozott kormányzati intézkedések miatt a hollókői önkormányzat és a cége már több mint másfél tucat embert bocsátott el, többeket pedig csak hat órában tudnak alkalmazni. Szabó Csaba kifejtette, hogy a faluban mindig húsvétkor kezdődik az idegenforgalmi szezon, de ha ez a fesztivál nem sikerül jól, akkor azt egész évben nem tudják bepótolni. Most viszont minden program elmaradt. A polgármester kérdésre kiemelte, hogy vannak tartalé­kaik, júniusig kihúzzák valahogy, de már most újabb válságkezelő megoldásokon gondolkoznak. Ugyanakkor örömmel számolt be arról, hogy a hét végén nyugalom volt a faluban, csupán néhányan próbáltak meg a településen kirándulni, de őket visszafordította a rendőrség.

Hévíz pozíciói stabilak

Ennél még nagyobb veszteséget kénytelen elkönyvelni a hévízi önkormányzat, Papp Gábor polgármester szerint a várost akár milliárdos kár is érheti ebben az évben a járvány miatt. Számításaik szerint május végéig 350 millió forintra tehető a bevételkiesés és a védekezés miatti költség. Az elmaradó idegenforgalmi adó miatt körülbelül 650 millió forinttól esik el a város, de jelentősen csökken az iparűzésiadó-bevétel is. A helyi vállalkozások talpra állását egy sor kedvezménnyel próbálják majd segíteni, például mérséklik vagy el is engedik a közterület-foglalási díjakat, a parkolás pedig eddig is ingyenes volt és határozatlan ideig az is marad.

Annak érdekében, hogy a munkavállalókat minél kevésbé érintse a válság, felfüggesztették a képviselői tiszteletdíjak és a bizottsági tagságért járó díjak kifizetését. Papp Gábor elmondta, hogy a város pozíciói stabilak, és nem tervezik, hogy bárkit elbocsássanak - írták.

