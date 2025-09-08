Nagy Attila Tibor: Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné + videó

Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné - mondta Nagy Attila Tibor az Ultrahang legújabb podcast műsorában. A politikai elemző szerint Magyar Péter képtelen volt élni a nagy lehetőséggel, a kormányfő intellektuálisan, összeszedettségben lényegesen erősebb beszédet mondott. Orbán Viktor olyan előnybe került az évek során, amit senki nem tud behozni a magyar politikában. Ezzel szemben Magyar Péter a korábbi beszédeit ollózta össze - tette hozzá az elemző.
