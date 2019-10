Nagy a veszély a sertéságazatban a pestis miatt

Megdöbbentő történetekről szólnak a Magyar Nemzet és a Hír TV birtokába jutott hangfelvételek újabb részletei. Ezeken Lackner Csaba beszélt az MSZP-s EP-képviselők strómanjairól, Gyurcsány Ferenc alkoholizmusáról, valamint arról is, hogy felvettek az önkormányzathoz egy nemzetközi szélhámost, aki 43 millió forinttal rövidítette meg a kispestieket. Karácsony Gergely kampánya gátlástalan, és a valótlanságok szakadatlan láncolatából áll - mondta az Inforádiónak adott interjújában a főpolgármester. Tarlós István arról is beszélt, hogy a Kispestről kiszivárgott videó és hangfelvétel felér egy önfeljelentéssel. Feloldhatatlan ellentét van Karácsony Gergely szavai és tettei között - mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely emlékeztetett: a baloldali főpolgármester-jelölt hónapok óta nem válaszol kerületének kintlévőségeit érintő kérdésekre, annak ellenére sem, hogy már jogerősen is elvesztette a közérdekű adatkiadással kapcsolatos pert. Magyarország gazdasági helyzete jelenleg a „részletekben is jól van”, ami nem nagyon fordult még elő, az államadósság a GDP 70 százaléka alá süllyedt - közölte Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke. Szinte csak a szerencsén múlik, hogy a környező országokhoz hasonlóan nálunk is megjelenik-e a komoly gazdasági kárral járó afrikai sertéspestis a háztáji állományban - írja a Magyar Nemzet. Az Európai Parlamentben még mindig nagy súllyal vannak jelen a bevándorláspárti erők, ezért a bevándorlásellenes tagországokat minden fronton támadják, ennek tudható be Trócsányi László biztos jelölti megvétózása - mondta Hollik István. A Hír Tv Magyarország élőben című műsorában a kormányszóvivő közölte: Várhelyi Olivér kritizálásával nehezebb dolguk lesz, de a kormány fel van készülve az esetleges támadásokra. Orbán Viktor miniszterelnök az olasz Forza Italia párt vezetőivel, Silvio Berlusconi elnökkel és Antonio Tajani alelnökkel egyeztetett Rómában. Továbbra is szorosan együttműködik a Fidesz és Silvio Berlusconi pártja - mondta Orbán Viktor. Az év első nyolc hónapjában mintegy 456 ezer menedékjogi kérelmet nyújtottak be az EU tagországaiban, mintegy 10 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában - közölte az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal. A török hadsereg és a velük szövetséges szíriai ellenzéki milícia körülzárt két kurd települést - közölte a törökbarát szíriai lázadók szóvivője. A török védelmi minisztérium bejelentése szerint meghalt az első török katona Északkelet-Szíriában, ahol Ankara két nappal korábban hadműveletet indított az általa terrorszervezetnek tartott, Népvédelmi Egységek nevű kurd fegyveres csoport ellen. Számos ország elítélte a török katonai műveletet Északkelet-Szíriában, az iráni házelnök lemondta ankarai útját. Vízágyút vetett be a török rendőrség a jelentős részben kurdok lakta Diyarbakirban, az ország délkeleti részén az észak-kelet-szíriai török offenzíva ellen tiltakozók szétoszlatására. Donald Trump amerikai elnök arra utasította az amerikai külügyminisztériumot, hogy próbáljon meg tűzszüneti megállapodást tető alá hozni Törökország és a szíriai kurdok között, hogy véget lehessen vetni az északkelet-szíriai török offenzívának. Robbanás történt, és tűz ütött ki egy iráni tartályhajón a szaúdi partoknál. A hajóban súlyos károk keletkeztek, olaj ömlik belőle a Vörös-tengerbe. Szakértők szerint terrortámadás történt. 38 Boeing 737-es sugárhajtású repülőgépnél találtak potenciális kockázatot jelentő repedéseket, amelyek javítást igényelnek - közölte az amerikai cég. Több mint 500 külföldi, többségében kínai telefonos csalót vettek őrizetbe a Fülöp-szigeteken. Hárman meghaltak, amikor leszakadt egy autópályahíd Kína Csiangszu tartományában. Egy hónappal a legutóbbi tájfun után várhatóan az évszázad eddigi legerősebb vihara éri el lassan Japán középső részét - figyelmeztetett a szigetország meteorológiai szolgálata. A tavalyinál 7 százalékkal több gépjármű felelt meg az előírásoknak az idei, szeptember 23. és 27. között tartott közúti közlekedési környezetvédelmi akció ellenőrzéseinél - közölte Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. A magyar labdarúgó-válogatott 3:0-ra kikapott a világbajnoki ezüstérmes horvát csapat vendégeként a spliti Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen. Női kézilabda NB I: Szent István SE - Siófok KC 19:39 Férfi kézilabda NB I: Grundfos Tatabánya KC - Váci KSE 37:18