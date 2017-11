Nagy a baj a BKV-nál

A lap szerint mindenkit megpróbálnak rábeszélni, akinek van megfelelő jogosítványa és egészségügyileg is alkalmas, hogy besegítő szerződéssel, megemelt óraszámban vezessen a főállása mellett. A BKV szerint a besegítői foglalkoztatás régóta bevett gyakorlat a cégnél, amellyel biztosítani tudják az utasok ellátását.

A BKV buszos üzletágában 250-300 sofőr hiányzik. Emellett trolibusz-vezetőből is kevés van: 270 sofőr mellett 50 besegítő dolgozik.

Közben több mint 400 BKV alkalmazott, zömében buszsofőrök helyezték letétbe aláírásukat, miután a cég pár hete bruttó átlag 400 ezer forintos fizetést ígért az új dolgozóinak a toborzó szórólapokon. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke a Hír TV-nek azt mondta, ez az összeg csak magas túlórákkal érhető el, a béremelést ráadásul csak az új belépőknek ígérték meg. Nemes Gábor hozzátette, ha a helyzet nem rendeződik, akkor a vállalat munkaerőhiánya tovább nő.