Nacsa Lőrinc: Nekünk a háborúra, a migrációra és a brüsszeli tervekre is nemet kell mondanunk + videó

Megosztás itt:

Nacsa Lőrinc: "Hogyha itt rosszul lépünk, ezen a sakktáblán, világpolitikai játszmában, európai uniós játszmában, a háború és béke kérdésében rosszul lépünk, akkor nyilvánvalóan az egy visszafordíthatatlan folyamat – ahogy a migráció is az. Egyszer kell lebontani a kerítést, egyszer kell aláírni a migrációs paktumot, amit a Tisza Párt pártcsaládja, az Európai Néppárt erőltet, és onnantól kezdve egy visszafordíthatatlan folyamat. Egyszer kell belesodródni a háborúba, és onnantól kezdve egy visszafordíthatatlan folyamat. Nekünk a háborúra is nemet kell mondanunk, a migrációra is nemet kell mondanunk és azokra a brüsszeli tervekre is nemet kell mondanunk, ami a magyar embereknek nem jó. "