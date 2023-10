Nacsa Lőrinc: Folyamatosan a nyugdíjasok megbecsülésén dolgozik a kormány

Megosztás itt:

Nacsa Lőrinc kifejtette, hogy míg a 2010 előtti időkben az időseken spóroltak a nehéz időkben, addig a Fidesz-KDNP biztosítja a nyugdíjak reálértékét, és amikor lehet prémiumot is ad.

Idén januárban volt nyugdíj emelés 15 %-os mértékben és februárban a már ezzel megemelt 13. havi nyugdíjat is megkapták az idősek. Most novemberben újabb nyugdíj-kiegészítés történik, amely visszamenőleges nyugdíj kiegészítést jelent. A miskolci nyugdíjasok is egy átlagosan félhavi nyugdíjnak megfelelő összeget fognak kapni a nyugdíjuk mellé novemberben - fogalmazott Nacsa Lőrinc.