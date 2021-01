Nacsa Lőrinc: A Gyurcsány lista egyik embere áll a vendéglátósok tüntetése mögött

1370 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 366 279-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 89 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 12 463 főre emelkedett. Stabilizálódni látszik a járványhelyzet, az új koronavírus-fertőzöttek és az elhunytak száma lényegében nem változott az utóbbi napokban, tehát platófázisba ért a járvány - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Magyarország két és fél millió ember beoltását lehetővé tevő, ötmillió adag koronavírus elleni oltóanyagot vásárol a kínai Sinopharm vállalattól - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Ismét beindult a baloldali álhírgyár a gyurcsányista Vadai Ágnes és Hadházy Ákos vezetésével - jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás hangsúlyozta: nem igaz, hogy Szijjártó Péter dönt a különböző vakcinákról. Azokról ugyanis minden esetben a Magyar Országos Gyógyszerészeti Intézet rendelkezik. Érkezése után két nappal már el is kezdődött a koronavírus elleni, bamlanivimab nevű gyógyszer alkalmazása a Dél-pesti Centrumkórházban - közölte az intézmény. Csak a botrány kirobbanása után mondott le a második adag vakcináról Gyöngyös polgármestere. Hiesz György, aki jogosulatlanul jutott a védőoltáshoz, másokat tart felelősnek az ügyben. Heisz György a történtek ellenére ragaszkodik a gyöngyösi polgármesteri székéhez. Segítséget nem, csak szerződésük felmondásával való fenyegetést kaptak a háziorvosok Pikó Andrástól. Józsefváros balliberális polgármesterének kioktató és fenyegető levelén felháborodtak a háziorvosok, akik bocsánatkérést várnak a kerület vezetőjétől. A hivatali dolgozók azzal védték a polgármestert, hogy Pikó András nem tudott a levélről, csak automatikusan aláírta azt. Fejezzék be a halálkampányt és ne használják eszközként ehhez a vendéglátósokat - szólította fel a baloldalt a kormánypártok nevében a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc felháborítónak nevezte, hogy a vendéglátósokat jogszabályellenesen kinyitásra biztató szervezkedés mögött a Gyurcsány-lista egyik embere áll. Jóval szigorúbb büntetésre számíthatnak azok a vendéglátóhelyek, amelyek a korlátozó intézkedéseket megszegve kinyitnak - derült ki a Magyar Közlönyben megjelent módosított rendeletből. Ha a rendőrség helyben fogyasztásról vagy illetéktelenek ott tartózkodásáról szerez tudomást, akkor első alkalommal 6 hónapra, újabb szabályszegés esetén 1 évre bezáratja a vendéglátóhelyet. Eddig több mint százezezer embernek igényeltek ágazati bértámogatást, és mivel a koronavírus-járvány miatt a korlátozásokat fenn kell tartani, ezért a kormány meghosszabbította a programot március 10-ig - közölte Schanda Tamás államtitkár. Február 1-jétől indul az államilag támogatott, alacsony kamatozású otthonfelújítási kölcsön - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin közölte: ez a kölcsön azoknak a családoknak szól, akik szeretnék felújítani az otthonukat, amihez szeretnék igénybe venni az otthonfelújítási támogatást, de nincs annyi pénzük, hogy belekezdjenek. Magyar vállalat nyerte el a Föld negyedik legnépesebb országa, Indonézia egészére kiterjedő elektronikus útdíjhálózat kiépítését - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A világon 102 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,2 millió, a gyógyultaké 56,4 milió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Európai Bizottság feltételes engedélyt adott az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyagának forgalomba hozatalára. Koszovóban és Montenegróban is megjelent a koronavírus decemberben Nagy-Britanniában azonosított új változata - közölték az országok vezető járványügyi szakértői. Az Európai Bizottság rendelkezést léptetett életbe arról, hogy az európai uniós tagországokban minden esetben engedélyeztetni kell a koronavírus elleni oltóanyagok külföldre vitelét. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy mégsem terjeszti ki Észak-Írországra a vakcinaexport-ellenőrzést, miután Londonban, Belfastban és Dublinban egyaránt felháborodást okozott a brüsszeli testület szándéka - közölték hírügynökségek. Február elsejétől Olaszország egész területén feloldják a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt szigorú korlátozásokat, ami többek között azt jelenti, hogy újraindul a vendéglátás és újranyitnak a múzeumok. A Szputnyik V vakcinából 50 millió ember beoltásához szükséges 100 millió adagot tudna Oroszország szállítani az Európai Unióba 2021 második negyedévében - közölte az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ursula von der Leyentől, az Európai Bizottság elnökétől kért segítséget az Ukrajna számára elegendő mennyiségű, új koronavírus elleni oltóanyag beszerzéséhez. A kijevi parlament második olvasatban is elfogadta a gyógyszerek és védőoltások, köztük a koronavírus elleni vakcinák gyorsított bejegyzését lehetővé tevő törvénymódosítást, megtiltva egyben az Oroszországban kifejlesztett oltóanyagok bejegyzését. Romániában tovább halasztják a társadalom számára kiemelten fontos munkát végző foglalkoztatási csoportok már előjegyzett tagjainak a beoltását - döntötte el a koronavírus elleni oltási kampányt koordináló országos bizottság. A korábbiaknál fertőzőképesebb vírusváltozatokkal erősen sújtott országokból Németországba irányuló forgalom korlátozásával egészítette ki a német szövetségi kormány az új típusú koronavírus járványának megfékezését szolgáló intézkedéseit. A hozzávetőleg 12 milliós Moszkva lakóinak több mint fele áteshetett már a koronavírus-fertőzésen - vélekedett Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. Kanada korlátozza az utazást Mexikóba és a karibi térség országaiba a koronavírus-járvány miatt - jelentette be Justin Trudeau miniszterelnök. Elsőként a brit-svéd AstraZeneca gyógyszergyártó és az Oxfordi Egyetem koronavírus elleni közös fejlesztésű oltóanyagát engedélyezte a vietnami kormány. Aláírta Vlagyimir Putyin orosz elnök a hadászati támadófegyverek csökkentéséről szóló orosz-amerikai Új START-egyezmény ötéves meghosszabbításáról rendelkező törvényt - közölte a Kreml sajtószolgálata. Az új amerikai kormány delegációt küld Kabulba békefolyamattal kapcsolatos konzultációk céljából - mondta Asraf Gáni afgán elnök. Hat embert őrizetbe vettek a terhességmegszakítás feltételeinek szigorítása ellen tartott újabb lengyelországi tüntetéseken, miután a tiltakozók több helyen összecsaptak a rendfenntartókkal - közölte a rendőrség. Motoros gumicsónakkal közlekedő embercsempészt fogtak el a Tiszán Szegednél szombatra virradóra a katonák és a rendőrök - tájékoztat a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A Nyugati pályaudvar mellett, az Eiffel tér-vasúti pálya-Ferdinánd-híd-Podmaniczky utca által határolt területen épülhet meg a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ. Női kézilabda BL: Buducnost Podgorica (montenegrói)-Győri Audi ETO KC 21:26 Labdarúgó NB I: MTK Budapest - Puskás Akadémia FC 0:1 Férfi vízilabda ob I: KSI SE - FTC-Telekom Waterpolo 7:17 Férfi kosárlabda NB I: Naturtex-SZTE-Szedeák - Alba Fehérvár 94:69 Jégkorong Erste Liga: SC Csíkszereda - MAC HKB Újbuda 5:2; Gyergyói HK - Debreceni EAC 3:2 Szlovák jégkorongliga: DVTK Jegesmedvék - Nové Zámky 3:2