Nacsa Lőrinc: A baloldal részéről ma is folyik a hangulatkeltés a külhoni magyar közösségek ellen

Megosztás itt:

Nagyon-nagyon undorító dolog, amikor valaki az irigységre próbál politikai kampányt felhúzni. A baloldal részéről ma is folyik a hangulatkeltés a külhoni magyar közösségek ellen, még úgy is, hogy 14 éve megtörtént a nagy nemzetpolitikai fordulat és sokkal nagyobb már mögötte a nemzeti egység, mint korábban volt. Sajnos a mai napig vannak olyanok, akik azon mesterkednek, hogy elvegyék az állampolgárságot, a szavazati jogot, a támogatást a külhoni magyaroktól. Ezért mindig ébren kell tartani a veszélyérzetünket, nem lehet lankadni, hiszen elég egy rossz mozdulat, elég egy rossz irányú váltás, és rögtön veszélybe kerülnek a magyar közösségeket segítő és megtartó programok – mondta az államtitkár arra a felvetésre, hogy a népvezérként megbukott Jakab Péter most a határon túli magyarok elleni uszítással próbál – láthatóan sikerrel – felszállni a TISZA Párt vonatára, miközben Magyar Péter maga is gyűlöletkeltésbe kezdett.

Arra a kérdésre, hogy az amúgy nemzeti lobogók erdejében pózoló Magyar Péter vajon miért állhatott be a külhoni magyarok ellen uszítók sorába, Gyurcsány, Szabó Tímea és Jakab Péter társaságába, a KDNP-s államtitkár így felelt: ő liberális gyűjtőpártot épít, s úgy látszik, ez az alpári hozzáállás azon a fronton kötelező.