Nacsa: Egyre biztosabb, hogy a guruló dollárok mögött a Soros-birodalom áll

Nacsa Lőrinc emlékeztetett: az Action for Democracy már megalakulása után öt nappal 100 milliókkal támogatta a baloldal kampányát, összesen pedig 3 milliárd forintot kaphatott a baloldal.

A kormánypárti politikus világossá tette, nem mikroadományokból jött össze a pénz, hiszen 11 adományozó dobta azt össze. Márki-Zay Péter tagadta, hogy Soros György adományozott volna pénzt, de azt elismerte, hogy a vele szoros kapcsolatot ápoló Kathy Marton sokat tett a sikeres kampányért - tette hozzá Nacsa Lőrinc.

- Alexander soros Twitter oldalán még meg is osztotta az Action for Democracy magyarországi választással kapcsolatos bejegyzését azzal a megjegyzéssel, hogy segíts a magyaroknak választani. Ezek után nehezen hihető, hogy a Soros-hálózatnak semmi köze ne lenne a guruló dollárokhoz, hiszen egyértelmű bizonyítékok jelzik, hogy Sorosék állnak az Action for Democracy pénzgyűjtő akciója mögött

- mondta a frakciószóvivő.