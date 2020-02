Nacsa: A Soros-hálózat egymás ellen uszítja a romákat és a magyarokat

"Soros-hálózat valódi célja, hogy félreállítsa a bevándorlásellenes nemzeti kormányt, hogy helyébe saját balliberális bábjait ültesse. Az elmúlt években sok mindennel próbálkoztak már, de kudarcot vallottak. Most azzal akarnak feszültséget kelteni Magyarországon, hogy egymás ellen akarják uszítani a magyarokat és a romákat. Erről szól a vasárnapi tüntetés is és erről szól az egész Gyöngyöspata-ügy is, hiszen azt is eleve a Soros-hálózat provokálta ki. Rávették a roma családokat, hogy indítsanak pereket az állam ellen."