Művészeti díjakat adott át az emberi erőforrások minisztere

A magyar kultúra segített a nemzetnek abban, hogy a legnehezebb időszakokban is meg tudja őrizni identitását és tudja folytatni az életét - erről beszélt az Emberi Erőforrások Minisztere a Pesti Vigadóban a művészeti kitüntetések átadásán. Kásler Miklós Balázs Béla-díjat adott át többek között Hargittai László vágónak és Sára Balázs operatőrnek, továbbá Jászai Mari-díjban részesült Homonnay Zsolt és Tarpai Viktória is. A tárcavezető kiemelte: a most díjazottak példát mutatnak a következő generációnak, akik ebből építik a magyarok jövőjét.