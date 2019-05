Műveleti központtal őrzik a választás biztonságát

A program szerint haladnak az előkészületek, így nem lehet akadálya annak, hogy a választási apparátus vasárnap az ország több mint tízezer szavazókörében megfelelően fogadja a voksolókat az Európai Parlament magyar tagjainak megválasztásakor. Ennek kapcsán Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke a Magyar Nemzetnek azt mondta: a szavazólapok, az urnák és az egyéb kellékek kiszállítása a befejezéséhez közeledik. A védelmi-biztonsági rendszert is tesztelték, az már meg is kezdte működését, hogy megakadályozza az illetéktelen beavatkozást az informatikai rendszerbe. A jogerős végeredmény három hét múlva várható.

Magyarország az idén 21 tagot küldhet a május 23. és 26. között megújuló Európai Parlamentbe. Idehaza tizenegy párt kilenc listát állíthatott az előzetes feltételek teljesítése után – erre emlékeztetett Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke a vasárnapi szavazás előkészületeiről szólva. A nyolcmillió hazai választópolgár most csak a pártlistákra adhatja le a voksát reggel hat és este hét óra között.

A 10 277 szavazókörben az önkormányzatok által megválasztott tagok mellett pártok által delegált küldöttek is dolgozhatnak. Az adatok nehezen kalkulálhatók, hiszen a regisztráció folyamatosan történik. Tegnap több mint 26 ezer küldött szerepelt a nyilvántartásban. Érdeklődésünkre az NVI elnöke elmondta, hogy a szavazatszámláló bizottságok választott tagjai a voksolás napjára 35 ezer forint tiszteletdíjat kapnak. Érdemes kiemelni: a delegált tagok tevékenysége, jelenléte rendkívül fontos a választási eljárásban.

Az iroda elnöke arra számít, hogy a szavazókörökben nem lesz a korábbiakhoz hasonló sorban állás. A jogszabály ugyanis nemrégiben megváltozott, így az érintett helyeken a névjegyzéket akár az ábécé egyes betűi szerint is szétbonthatják, emellett a szavazatszámláló bizottságba több póttagot hívhatnak be, és sokkal több szavazófülkét is felállíthatnak.

Az elnök ugyanakkor megjegyezte: az elmúlt napokban elképesztő mértékben növekedett az átjelentkezők száma, vagyis egyre többen jelezték, hogy nem az állandó lakóhelyükön, hanem más körzetben kívánnak szavazni. A határidő végéig, azaz szerda estig összesen 98 ezer átjelentkezőt regisztrált a nyilvántartás. „Magam is több érintett szavazókörben jártam” – jegyezte meg Pálffy Ilona, kiemelve: a XI. kerületben, Gazdagréten akár ötven szavazófülkét is el tudnak helyezni, mert olyan nagy termet foglaltak le erre a célra. Az átjelentkezői toplista második helyezettje a XIII. kerület, de komoly előkészületekre volt szükség például a Józsefvárosban és Szegeden is.

A választás napján – mint megtudtuk – az iroda a szokásnak megfelelően egész nap tájékoztatást ad a részvételről. Az érdeklődők 7, 9, 11 és 13, 15, 17 órakor, valamint 18.30-kor tudhatják meg, hányan járultak addig az urnákhoz.

A választás előzetes eredményéről az adatok várhatóan kilencvenszázalékos feldolgozottsága mellett, 23 órakor értesülhet a közönség, mert – az uniós tagállamok közül utolsóként – Olaszországban ekkor zárják le az urnákat. Az információkat addig sehol sem lehet nyilvánosságra hozni. Tudni kell még, hogy a külképviseleteken leadott voksokat május 29-én délig hozzák haza, majd eredményüket hozzáadják az országos adatokhoz. Előzetesen húszezren jelezték, hogy a követségeken akarnak szavazni.

„Megítélésem szerint mintegy negyvenezer levélben leadott voksra lehet számítani” – mondta Pálffy Ilona. Az elnök közölte azt is, hogy a jogorvoslati határidőket is figyelembe véve a jogerős választási eredmény június 12–13-ra várható. Az EP megválasztott magyar tagjai ezután vehetik át mandátumukat a Nemzeti Választási Bizottság elnökétől a Parlamentben.

Pálffy Ilona végezetül arról beszélt: szerinte nincs realitása annak, hogy bárki is befolyásolni tudná a szavazás informatikai rendszerét. A biztonsági műveleti központ ugyanis már működik, s alkalmas arra, hogy elhárítsa a manipulációs kísérleteket.

Magyar Nemzet