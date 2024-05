Mutatjuk, mit érdemes tudni a Tisza Pártot behálózó csalás-sorozatról

Megosztás itt:

Eltűnt milliárdok, alvilági módszerek és fenyegetések, több mint ezer, magára hagyott károsult, elítélt bűnözők – ez jellemzi azt a csalássorozatot, amelynek a hullámai lassan maga alá temetik a Magyar Péter fémjelezte Tisza Pártot is. Az egész országot behálózó, az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb piramisjátékában ugyanis a párt két kulcsfontosságú emberének a neve is felbukkant. A Quaestor- és a Buda-Cash-botrányhoz mérhető bűnügy kirobbanása láthatóan váratlanul érte a baloldal messiását, ám kérdés, ő mit tudhatott az ügyben hosszú évekre ítélt gazdasági vezetőjének és bizalmasának, illetve pártja alapítójának botrányban betöltött szerepéről.

Eltűnt milliárdok, megszámlálhatatlan károsult

A Buda-Cash- és a Quaestor-botrányhoz hasonlító piramisjáték szálai egészen a 2010-es évekig és egy, a celebvilágban is jól ismert nagykátai ikerpárig nyúlnak vissza. F. Attila és testvére, F. László, illetve az általuk létrehozott, S. Máriát is a soraikban tudó bűnszervezet megszámlálhatatlan embert vert át. Az ikerpár nyolcmilliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de alig 1,5 milliárdot fizettek vissza tőke vagy kamat formájában a megtévesztett embereknek. A hálózat tíz–harminc százalékos kamatokkal csábította a befektetőket, amit csak néhány embernek fizettek ki.

A pénzt többnyire nejlonzacskókban, többek között benzinkutaknál, a BankCenter előtt vagy épp plázák parkolójában adták át, mindezt a kispolgárok és kisnyugdíjasok kárára. Az eltűnt milliárdok nyomára azóta sem bukkant a hatóság.

Alvilági pénzeket is forgattak

Az átvert emberek között volt számos celeb is, de az ügy irataiból az is kiderül, hogy egy ismert magyar milliárdos testvére is áldozatul esett a csalásnak. Megjegyzendő, hogy a bűnbanda alvilági pénzekkel is üzletelt, vezetői a magyar éjszakai élet néhány ismert alakjától is jelentős összegeket vettek fel, ám később a százmilliót is meghaladó pénzekkel nem tudtak a kért időben elszámolni. Emiatt, komoly fenyegetések is érték a bűnbanda vezetőjét, de a „félreértést" végül sikerült tisztáznia.

Magyar bizalmasa több száz milliós kárt okozott

Az ügyről elsőként író Metropol arról is lerántotta a leplet, hogy S. Mária Vogel Evelinnek, Magyar élettársának az édesanyja, akit a baloldal messiása sok nyilvános szereplésére magával visz. S. Mária ugyanis a legszűkebb stábba tartozik. Ő kezeli a számlákat, fizeti a beszállítókat, a színpadi technikát, a testőröket, irányítja, kezeli a hirtelen százmilliókkal felduzzasztott közösség pénzügyeit. A színpadra lépés előtt jellemzően vele vált szót utoljára Magyar Péter – emelte ki a Metropol.

Magyar Péter gazdasági vezetője a bűnözői tevékenysége alatt azt hazudta a károsultaknak, hogy a médiába, a filmgyártásba fekteti be a pénzt, így fizet majd magasabb hozamot. A bírósági ítélet kimondta, hogy egy károsultra vetítve ő okozta a legnagyobb kárt, miután 108 milliót csalt ki egyetlen embertől. Volt, akit rábeszélt arra, adja el a lakását, hogy a pénzt majd „megforgathassa” – írta korábban a lap. A Magyar Nemzet a bírósági iratok alapján azt is megírta, hogy S. Mária a jogerős ítélet szerint összesen 350 millió forintos kárt okozott.

S. Mária vitte tovább a bizniszt

Fontos megemlíteni, hogy amikor már összeomlóban volt a piramisjáték-hálózat, a bűnbanda vezetője le volt tartóztatva, a vele végig szoros kapcsolatban álló S. Mária akkor is tovább folytatta a zavaros ügyleteket, és több sértettet is rábeszélt a „befektetésekre".

Az ügyben egyébként már jogerős döntés született, a csalási botrány kiagyalóját tizenegy évre ítélték, igaz, F. Attila jövőre szabadulhat a rácsok mögül. Magyar Péter bizalmasa, egyben élettársa édesanyja már egy ideje szabadlábon van, de, ahogy fentebb írtuk, korábban ő is több évet ült börtönben.

Hozzátesszük: a bűnszervezet vezetőinek gátlástalanságát mutatja: azért, hogy minél több embert ki tudjanak semmizni, jó közéleti kapcsolataikra is hivatkoztak. Többek között megemlítették egy ismert, befolyásos politikus nevét is, akivel természetesen semmilyen kapcsolatban nem álltak. Sőt az illető politikus jelzett is a hatóságoknak, hogy visszaéltek a nevével.

A Tisza Párt alapítója is belekeveredett a botrányba

Még le sem csillapodott a Magyar Péter bizalmi emberét, élettársa édesanyját körüllengő botrány, máris újabb bomba robbant: kiderült, hogy az ügynökmúlttal is terhelt, S. Máriát is ismerő Deák Boldizsár, a Tisza Párt alapítója is belekeveredett a milliárdos csalássorozatba.

A bírósági iratokból kiderül, hogy a bűncselekmény-sorozatban Deák Boldizsár neve is felbukkant. Mivel a férfi az ügy több szereplőjével is kapcsolatban állt, így nyilván többet tudhatott a csalássorozatról, mint egy átlagember, igaz, a perben mint sértett, csak tanúként szerepelt.

