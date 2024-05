Mutatjuk, hogy a baloldal hogyan alázta meg a magyarokat éveken át + videó

Magyar Péternek elődei is voltak, ugyanis nem csak ő gyalázza meg a magyarokat, hívőket, hanem más baloldali politikusok is. Mint ismeretes a politika süllyesztőjében eltűnt Bangóné Borbély Ildikó élő adásban patkányozta le a Fidesz-szavazókat . 2019-ben az MSZP országgyűlési képviselőjétől azt kérdezték az ATV reggeli műsorában, hogy miért nő a Fidesz támogatottsága, mire Bangóné válasza egyszerűen az volt erre, hogy szerinte sok a patkány az országban. Bangóné ezzel a kijelentésével körülbelül 3 millió magyar embert, Fidesz-szavazót patkányozott le. Az esettel kapcsolatban az MSZP kínos magyarázkodásba kezdett. Az eredmény a megszokott volt: mismásolás, félremagyarázás, a politikai következmény persze megint elmarad. Bangóné azóta távozott a politikai életből. Bangóné patkányozását ITT nézheti meg!

hasonlította a kormánypárti szimpatizánsokat, de elhangzott az is, hogy ostobák és aberráltak. A vidéki embereket is mélyen sértő kijelentéseket tett a hódmezővásárhelyi polgármester, például azt állította, hogy

A Tisza Párt alelnöke korábban is tett botrányos kijelentéseket, fenyegetőzött például azzal, hogy június 8-án a Hősök terén nem lesznek békések, azt a tömeget nem lehet majd megállítani. Az alapvető emberi normák semmibe vétele, a személyeskedő és fenyegető hangnem jellemző Magyar kollégáira is. Az egyik fontos háttérember, aki a párt „operatív tisztjeként” segíti a rendezvények, tüntetések, utcai fórumok szervezését, Radnai Márk, a Jobbik korábbi kommunikációs igazgatójának, az „impexes” Radnai Lászlónak a fia. Radnai Márk filmrendező neve nem ismeretlen a médiafogyasztók számára, ugyanis 2015-ben durván megfenyegette Koltai Tamás színikritikust, aki állítólag többször leszólta már Radnai munkáját.

