Mutatjuk az ősz slágerbetegségeit

Évek óta nem tapasztaltunk ilyet, hogy már a nyári időszakban megemelkedett a felső légúti problémákkal orvoshoz fordulók száma. Sokan panaszkodtak elhúzódó köhögéstől, ami az őszi időszakban is folytatódott – jelentette ki ifjabb Bense Tamás háziorvos, akivel a KEMMA.hu összegyűjtötte, mik az ősz slágerbetegségei jelenleg.

Mikor kell antibiotikum?

Messze a leggyakoribbak az olyan felső légúti fertőzések, mint a nátha vagy a torokgyulladás, és az alsó légúti fertőzések: a hörghurut és a tüdőgyulladás. Ezekről azt kell tudni, hogy a döntő többségüket vírusfertőzés okozza, így nem igényelnek antibiotikumos kezelést. Különösen igaz ez a 6 év alattiak betegségeire – szögezte le ifjabb Bense Tamás.

Hozzátette, hogy a szülőkben is tudatosítani kell, hogy egy sima vírusos nátha sem gyógyul egy nap alatt, a gyógyulási idő valójában 7-10 nap szokott lenni. Tehát attól, hogy valaki több mint egy hete köhög, még nem kell neki automatikusan antibiotikum.

Előfordul, hogy ezek az ártatlan vírusfertőzések szövődménnyel társulnak, például a középfülgyulladással, amikor már kell az antibiotikum

– tudtuk meg.

A szülőket sokszor az is meglepi, hogy a torokgyulladások 90 százalékánál sem kell antibiotikum. Az ilyen torokgyulladás, a tüszős mandulagyulladás, amit a Streptococcus baktérium okoz. Ezt ma már hamar ki lehet szűrni az orvosi rendelőkben is: ha a klinikai kép nem egyértelmű, egy egyszerű gyorsteszttel kimutatható a Streptococcus jelenléte.

Covid van, és a szamárköhögés is belépett a körbe

A légúti betegségek egy részét koronavírusok okozzák. Ezek között ott a Covid-19 is. Ám a háziorvos kiemelte: jelenleg már nincs külön kezelési protokoll a Covid-okozta fertőzésre, azt a többi vírusfertőzéshez hasonlóan, tünetileg kezelik. Dr. Bense Tamás elmondta azt is, hogy most a klasszikus influenzás megbetegedések még nem nagyon fordultak elő, az influenzaszezon még nem robbant be.

