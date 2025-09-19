Muri Enikő a nemzet hangja: Orbán Viktorral és Rákay Philippel együtt harcol a drogok ellen + videó

Megosztás itt:

A rendezvény a drogprevenció és a nemzeti értékek köré épül, amiről Muri Enikő a Borsnak adott interjújában nyilatkozott. A művésznő hangsúlyozta, hogy a drogok elleni küzdelem nemcsak egy figyelemfelhívó kampány, hanem mindennapi feladat, ami konkrét programokat és segítséget igényel.

Muri Enikő elárulta, hogy a művész szakmában sajnos gyakran előfordul, hogy a kreatív életforma miatt hajlamosabbak az emberek a káros szenvedélyekre. Érzékenységükből fakadóan sokan kilátástalannak látják az életüket, és a drogokhoz fordulnak. Az énekesnő azonban optimista, és hisz abban, hogy mindig van kiút a bajból. Fontosnak tartja, hogy a fiatalok és a művészpályán dolgozók tisztában legyenek a drogok okozta károkkal, és merjenek segítséget kérni.

A szombati rendezvénytől Muri Enikő konkrét eredményeket vár. Reméli, hogy olyan kommunikáció és programok születnek, amelyek hangosan és hatékonyan terjesztik a drogok elleni harc fontosságát. A művésznő szerint nem elég beszélni a problémáról, tenni is kell ellene. A közösségi összefogás, a nyílt kommunikáció és a folyamatos figyelemfelhívás életet menthet. A Digitális Polgári Körök rendezvénye éppen ezt a célt szolgálja, hogy aktívan bekapcsolja az embereket ebbe a létfontosságú munkába.

A Digitális Polgári Körök, avagy a magyar hazafiak digitális serege

A Digitális Polgári Körök több mint egy egyszerű rendezvény vagy politikai gyülekezés. Ez egy igazi mozgalom, amely a modern kor kihívásaira ad nemzeti, magyar választ. A szombati, Papp László Sportarénában megrendezett találkozó, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz, egyértelműen jelzi, hogy a hazafias gondolkodás nem korlátozódik a fizikális térre, hanem a digitális világban is erősödik. A kezdeményezés lehetőséget teremt a hasonló gondolkodású embereknek, hogy egy közös platformon kapcsolódjanak össze. A közösségi média és az internet korában a globalista, liberális narratíva könnyen eláraszthatja a nyilvánosságot. Ez a kezdeményezés azonban lehetőséget ad arra, hogy a magyar hazafiak ne érezzék magukat egyedül, hanem egy erős, támogató közösség részeként harcolhassanak a nemzeti értékek megőrzéséért. Itt a tagok nemcsak információt cserélhetnek, hanem közösen léphetnek fel a társadalmat fenyegető problémák, mint a drogok, a gender-ideológia vagy a migráció ellen.

A mainstream média gyakran figyelmen kívül hagyja vagy torzítja a nemzeti, konzervatív álláspontokat. A Digitális Polgári Körök platformot adnak a hazafias hangoknak, hogy eljussanak a szélesebb nyilvánossághoz. Az esemény nemcsak politikai, hanem kulturális és szellemi kiállítótérként is funkcionál, ami a nemzeti identitás megerősítését szolgálja. Az, hogy a rendezvényen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond, egyértelműen bizonyítja a kezdeményezés fontosságát és a kormány elkötelezettségét a nemzeti értékek és a közösségi összefogás mellett. Ez a politikai támogatás erőt ad a mozgalomnak, és egyértelművé teszi, hogy a Digitális Polgári Körök nem egy marginalizált csoport, hanem a nemzet jövőjéért harcoló, komoly politikai és társadalmi erőt képviselnek.

