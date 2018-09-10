2018. szeptember 10.,
hétfő, Nikolett, Hunor napja

Munkát ígértek, üresen áll

Hír TV

2018. szeptember 10., hétfő 13:27, frissítve: hétfő 13:53

Vizsgálatot indít az OLAF a csornai napelemgyár ügyében – tudta meg a hvg.hu. A portál szerint 2015-re kétszáznál is több embernek ígértek benne munkát, az üzem még ma is üresen áll. A projekt 1,9 milliárdos uniós támogatást és 363 millió forintos hitelt kapott az állami Eximbanktól. Az ügyben Magyar Zoltán, a Jobbik politikusa feljelentést tett, de a nyomozást lezárták. A portál szerint azt nem tudni, milyen eredménnyel.

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