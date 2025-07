Megosztás itt:

Tisza-párti aktivisták arról számoltak be a Ripost-nak, hogy a pártvezető a botrány elültéig visszavonulását kérte Rókától, de továbbra is meghagyta országos szervező-titkári pozíciójában, és eddigi munkája folytatására kérte. Minderről több képet is mellékeltek, melyeken Róka a Tisza Párt vezető tisztségviselőivel látható.