Munkaerő-közvetítők segítenék az éttermeket

Várhatóan a jövő hét közepén éri el a négymilliót a beoltottak száma - jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor elmondta: négymillió beoltottnál megnyitják a szolgáltatások széles körét azok számára, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. 3 427 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 764 394 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 207 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 208 főre emelkedett. Már 3,5 millió embert beoltottak, közülük 1,4 millióan a második adagot is megkapták. Az oltás további gyorsításáért a mai napon rendeli el hétfőtől a tömeges oltást az országos tiszti főorvos. Müller Cecília azt mondta: a rendelkezés célja, hogy az oltópontokon és a háziorvosoknál is minél többen, minél gyorsabban megkaphassák az oltást. A teraszokon a vendégeknek a maszkhasználat nem lesz kötelező, ám a vendéglátóhely épületében - például mosdóhasználatkor - a maszkot viselni kell - mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Magyarország élőben extra című műsorunkban. Egyre többen elismerik a magyar a járványkezelést - hangsúlyozta Maurer Szemere, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. egészségügyi üzletág vezetője Magyarország élőben extra című műsorunkba. Megnyílt az online időpontfoglaló. Mostantól minden érvényes regisztrációval rendelkező tud interneten oltási időpontot foglalni - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A fővárosi cégeknél szabadnapot kapnak azok, akik felvették az oltást - írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán. Kegyeletsértő, hogy a baloldal megpróbálja emberek gyászát politikai témává tenni - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Május 23-ig nyújthatják be bértámogatási kérelmeiket a kutatás, fejlesztés és innováció területén dolgozó munkavállalóik után a munkáltatók - hívta fel a figyelmet Bodó Sándor. A Nagyvállalati beruházási támogatási program igazi sikertörténet, a kormány az idén 25 milliárd forintot fordít a program folytatására - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter Gyermelyen, a tésztagyár új malmának alapkőletételén. Teljeskörűen felújítják és bővítik a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székházát mintegy 2,9 milliárd forintos állami támogatásból - közölte az emberi erőforrások minisztere a Facebook-oldalán. Elkészült a 2020-as Magyar Ifjúság Kutatás, amelyben 15-29 év közötti fiatalokat kérdeztek meg többek között a családalapításról és a munkavállalásról - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebook-oldalán. A magyar kormány 100 millió forintos támogatásával az Eclipse Print Kft. 200 millió forintos beruházást hajt végre, s ezzel 64 munkavállaló pozícióját „betonbiztossá teszi” - jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter a nyomdaipari vállalat telephelyén Egyre égetőbb feladatnak nevezte az agrárminiszter a teremtett világ minőségének megőrzésért tett lépéseket. A világon 144,4 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 millió, a gyógyultaké 82,9 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Csak egyetlen oltást kapnak azok, akik átestek a koronavírus-fertőzésen Szlovéniában, a vakcinát fél évvel a felgyógyulás után kapják meg - közölte a szlovén oltási kampányért felelős tanácsadó testület. Ukrajnában péntekre kissé lassult a koronavírus-fertőzés terjedése, megközelítőleg 14 300, a megelőző napinál mintegy kétezerrel kevesebb új beteget jegyeztek fel. A járványügyi mutatók újra meredeken emelkednek Hollandiában, az elmúlt 24 óra alatt több mint kilencezer fertőzöttet regisztráltak. A brit kormány rendelete alapján India is felkerült azoknak az országoknak a listájára, amelyekből külföldi állampolgárok nem utazhatnak be Angliába. Meghaladta a koronavírus ellen mindkét dózis vakcinával beoltottak száma az ötmilliót Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet. Szlovákiában Soros György pénze befolyásolta, és befolyásolja az események alakulását - jelentette ki Robert Fico volt szlovák miniszterelnök. Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy kész ukrán hivatali partnerét, Volodimir Zelenszkijt Moszkvában fogadni a kétoldalú viszony megtárgyalására. Abbahagyta az éhségsztrájkot Alekszej Navalnij elítélt orosz ellenzéki politikus. Végső búcsút vettek Törőcsik Maritól. Április 22-én a család szűk körben búcsúzott a nemzet színészétől - tudatta a színművész családja és a Nemzeti Színház. Ma is Békés megyében dolgoznak a Magyar Honvédség oltóbuszai, a buszok az előző két napon is ebben a megyében oltottak. A rendőrök keresnek egy férfit, aki Budafokon a gyanú szerint - ahelyett, hogy segítséget nyújtott volna - lefotózott egy gödörbe esett embert, aki aztán belehalt sérüléseibe. Pályakarbantartás miatt hétfő este tíz órától kedd hajnal négy óráig a 4-es és a 6-os villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik - tájékoztat a Budapesti Közlekedési Központ. Karbantartás miatt változik a H5-ös HÉV közlekedése szombaton és vasárnap - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a Szabadság hídon, a városligeti Zielinski hídon, a Petőfi hídon és a Margit hídon, mert a hétvégén mossa le azokat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: FTC - Telekom Waterpolo - Dinamo Tbiliszi (georgiai) 15:11, a Ferencváros csoportelső lett, a negyeddöntőben a francia Marseille-jel találkozik majd. Sastin Marianna mérkőzés nélkül bejutott a fináléba a nők 62 kilogrammos kategóriájában, miután sérülés miatt az elődöntőben nem tudott kiállni ellene riválisa a varsói birkózó Európa-bajnokságon. A kötöttfogásúak 77 kilogrammos kategóriájában Lőrincz Tamás elődöntőbe jutott, a 63 kg-os Torba Erik ugyanakkor kikapott a negyeddöntőben a Varsóban zajló birkózó Európa-bajnokságon. A férfiak és a nők mezőnyében sem szereztek olimpiai kvótát a magyar tornászok a Bázelben zajló Európa-bajnokságon. Száz nappal a 36. Forma-1-es Magyar Nagydíj rajtja előtt a Hungaroring Sport Zrt. bejelentette, hogy nézők előtt tervezi megrendezni az idei versenyhétvégét.