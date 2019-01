Munkácsy festményeit állítják ki Szolnokon

A felbecsülhetetlen értékű festményeket testközelből, de szigorú biztonsági felügyelet mellett lehet megtekinteni a szolnoki Galéria falai között.

„Miért érdeklődtek annyira már az ő munkája iránt már életében is, és miért érdeklődnek 2018-ban, 2019-ben is ugyanúgy, szinte változatlan az érdeklődés az ő munkássága iránt? – kérdezte Gyarmati Gabriella művészettörténész, a békéscsabai Munkácsy Múzeumtól. –Igen, tehát vannak nagyon jó műtárgyfotók, vannak nagyon szép kiadványok, de persze hát élőben? Élőben, igen tehát meg kell nézni mert igazából csak élőben látjuk, és a amennyire csak lehet nincsenek elkordonozva a művek. Nyilván nem lehet annyira közel menni, de azért szépen meg vannak világítva, jól lehet látni a festményeket is.

A Munkácsy-Alapítvány célja, hogy a festmények a lehető legtöbb emberhez eljussanak.

„Munkácsy az egy géniusz, az a példakép, aki Kárpátaljáról származva, Békéscsabán gyerekeskedett, Aradra került és hát mindenki, minden magyar embernek a szívében Munkácsy ott van, hisz átéli a magyarságát a festészetén keresztül” – mondta Fásy Ádám.

A tárlat elsősorban Pákh Imre műgyűjtő által közrebocsájtott alkotásokat mutat be a nagyközönségnek. A városról városra járó kiállítás áprilisig tekinthető meg Szolnokon.

„Ez az anyag egy kerek egész és majdnem azonos összeállításban kerül kiállításra több helyen, illetve előfordul az, hogy vásárol a gyűjtő egy-egy újabb művet, és akkor azzal gazdagabbá válik az anyag – mondta Boros Judit, a kiállítás kurátora. – De ez nem azt jelenti, hogy ez a kiállítás mindenütt egyforma, mert egyáltalán nem egyforma, mert a helyszín nagyon határozottan eldönti, hogy milyen téma, milyen tematikát lehet kialakítani, hogyan lehet a legesztétikusabban, a legkedvezőbben kiállítani ezeket a képeket.”

A tárlat április 7-ig tekinthető meg a Szolnoki Galériában.