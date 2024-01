Munkabeszüntetés kezdődik vasárnap a Volánbusznál

Megosztás itt:

Eddig nem lehetett biztosra venni, hogy lesz sztrájk, mert a bértárgyalás továbbra is aktív a munkáltató és a munkavállalói oldal között. Így aztán az utolsó pillanatig sem lehet kizárni, hogy fordulat állhat be. Mindez továbbra is benne van a pakliban, de már biztosan nem vasárnap és hétfőn. Akkorra ugyanis a SZAKSZ sztrájkba hívta a dolgozókat, a következmények pedig beláthatatlanok.

Hogyan fognak járni a buszok a Volánbusz-sztrájk idején?

Az autóbuszvezetők (helyközi, helyi) 2024. január 28-án 00 órától 2024. január 29. napján üzemzárásig az elégséges szolgáltatás biztosításával szüntetik be a tevékenységüket. Ennek megfelelően

a helyi közlekedésben január 28-án 336 járat marad ki, míg a sztrájk második napján, január 29-én 3283 járat nem fog közlekedni.

A helyközi közlekedésben január 28-án 3670 járat marad ki, míg a sztrájk második napján, január 29-én 19 325 járatkimaradásra kell számítani.

Kik és hányan fognak sztrájkolni a Volánbusznál?

De nem csak a buszsofőröknek áll lehetőségükben nem felvenni a munkát.

A karbantartó szakmunkások 2024. január 29-én a délelőtti műszakban 8-11 óra, a délutáni műszakban 14-17 óra között szüntethetik be a munkát és vehetnek részt a sztrájkban.

Az adminisztratív munkakörben dolgozók pedig 2024. január 29-én 8-12 órai időszakban csatlakozhatnak az akcióhoz.

Fontos viszont, hogy a termelésirányításban és az utaskiszolgálásban (elővételi pénztár, információ) dolgozók nem vehetnek részt a munkabeszüntetésben.

A munkáltató és a SZAKSZ közötti vita egyébként nem tűnik feloldhatatlannak. A MÁV-Volán tulajdonosi jogait gyakorló Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) három évre kötne egyezséget úgy, hogy az idén minimum 70 ezer forinttal emelné mindenki bérét a cégcsoportnál. A SZAKSZ 90 ezret akar 2024-re és csak erre a évre akar megállapodni. Utóbbihoz egyébként más szakszerevezetek is ragaszkodnak.

