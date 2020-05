Müller Cecília: Köszönjük az ápolók áldozatos munkáját

3313-re nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 4 krónikus beteg, ezzel 425 főre emelkedett az elhunytak száma, 1007-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1881 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 60%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 56%-a budapesti vagy Pest megyei. 746 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 45-en vannak lélegeztetőgépen. Változtatnak a beutalási renden a koronavírus megbetegedések esetében, mivel csökkent a kórházban ápoltak száma - jelentette be az Országos Tiszti főorvos. Müller Cecília azt mondta: két budapesti kórházba küldik azokat a betegeket, akik jelenleg otthon vannak, de állapotuk súlyosbodik. A többi kórházból is át lehet irányítani betegeket, de ezzel kapcsolatban a kórházak előzetesen egyeztetnek. Megköszönte az ápolók áldozatos munkáját Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán. Az ápolók szívvel-lélekkel dolgoznak, hivatásukért tartozunk nekik hálával - hangsúlyozta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége az ápolók nemzetközi napja alkalmából. Mindent el kell követnünk, hogy gondoskodjunk a gondoskodókról - mondta az ápolók napja alkalmából az LMP országgyűlési képviselője. Ungár Péter szerint legalább 30 százalékos béremelésre van szükség a szociális és az egészségügyi szektorban. A járványügyi intézkedések a tömeges fertőződés és az egészségügyi rendszer túlterhelésődésének megakadályozására irányultak, így a lakosság körében immunitás nem alakult ki - mondta Galgóczi Ágnes epidemiológus Magyarország Élőben Extra című műsorunkban. Mint mondta, nyáron mindenki a járvány enyhébb terjedését várja, ősszel azonban a többi légúti betegséggel együtt a koronavírus-fertőzés is terjedni fog az emberek között. A koronavírus-járványban minden hatodik elhunyt fővárosi fenntartású idősotthonból került ki - hangsúlyozta Hollik István, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Ellátatlanság vezethetett a Pesti úti idősotthon egyik lakójának halálához - írja a Ripost. A lapnak nyilatkozó nő szerint férjét nem gondozták megfelelően az intézményben, rühes lett, nyugtatókkal kezelték, pedig nem volt pszichés problémája. Kevesebb Facebook-poszt és több odafigyelés kellene az idősotthonokra Karácsony Gergelytől - hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a Hír Televízió Magyarország élőben című műsorában. Dömötör Csaba kifejtette: közel 100 ember hunyt már el a járvány során idősek otthonában, ami magas szám. Az államtitkár szerint ez azt mutatja, hogy a főpolgármester az utóbbi időben nem a megfelelő hangsúlyok mentén politizál. A Mi Hazánk Mozgalom kezdeményezi „az autósoknak hadat üzenő” Karácsony Gergely által újraindított „statáriális kerékbilincselés” betiltását a kormánynál - jelentette be Novák Előd, a párt alelnöke. Döbbenetesnek nevezte a nyugdíjkifizetések GDP-n belüli arányának csökkenését Sneider Tamás, a Jobbik országgyűlési képviselője, aki szerint növelni, de legalábbis megőrizni kellene a juttatások reálértékét. Rendkívül népszerű a Diákhitel plusz, tíz nap alatt többen igényelték, mint tavaly hét hónap alatt - erről ír a Magyar Nemzet. A napilap kiemelte: a kormány célja, hogy egyetlen magyar fiatalnak se kelljen anyagi okokból kimaradnia a felsőoktatásból. A magyarok elutasítják Soros György „Európa eladósítására” vonatkozó tervét - derül ki a Századvég közvélemény-kutatásából. Soros György szerint az uniónak 1000-1500 milliárd euró értékű örökjáradék-kötvényt kellene kibocsátania a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségek enyhítésére. Soros Györgynek semmi se szent, ha politikai haszonszerzésről van szó - hangsúlyozta Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter levelet küldött a dán, a finn, az izlandi, a norvég és a svéd külügyminiszternek az Európa Tanács főtitkárának címzett közös levelük miatt. A miniszter a levélben azt írta: az európai család egyes országairól szóló álhírek terjesztése csak megoszláshoz vezet és aláássa ezen multilaterális intézmények működését. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Guy Verhofstadt liberális európai parlamenti képviselőt „rosszindulatú, kártékony” embernek tartja, aki Brüsszelben és Strasbourgban folyamatosan az európai nemzetek gyengítéséért dolgozik. Magyarországnak biztonsági, politikai, gazdasági érdeke fűződik a Nyugat-Balkán gyors fejlődéséhez - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Podgoricában, Srdjan Darmanovic montenegrói külügyminiszterrel közös tájékoztatóján. Világszerte 4 177 504-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 286 330, a gyógyultaké pedig 1 456 209 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Nem jelenti a koronavírus-járvány németországi erősödését a kórokozó mozgását jelző úgynevezett reprodukciós ráta emelkedése - hangsúlyozta a Robert Koch országos közegészségügyi intézet elnökhelyettese. Észak-Macedóniában a koronavírus-járvány miatt bevezetett újabb korlátozásokat oldhatnak fel, Montenegróban hatodik napja nincs új fertőzött. Spanyolországban a fertőzésbe 123-an haltak bele egy nap alatt, összesen 26 744-en vesztették életüket a március elején jelentett első haláleset óta. Olaszországban egy nap alatt 179-cel emelkedett az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, a fertőzés következtében eddig összesen 30 739-en hunytak el. A kereskedelmet, vendéglátást, fodrászatokat és strandokat is újranyitják május 18-tól Olaszországban a koronavírus miatti járványkorlátozások eredetileg tervezett fokozatos feloldása helyett - jelentették be az olasz tartományok elnökei. Ukrajnában meghaladta a 16 ezret az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, és bár a betegség terjedése lassult a korábbi napokhoz képest, ismét sok az új fertőzöttek között az egészségügyi dolgozó - közölte az egészségügyi miniszter. Öt koronavírusos beteg halt meg, miután tűz ütött ki a szentpétervári kórház intenzív osztályán. Orosz sajtóértesülések szerint a lángok egy zárlatos lélegeztetőgépben keletkeztek. Már Oroszországban van a második legtöbb koronavírus-fertőzött az Egyesült Államok után. Vlagyimir Putyin orosz elnök feloldotta a koronavírus-járvány miatt március 30-án bevezetett országos kényszerszabadságot az összes vállalat esetében. Tilos lesz Párizsban az alkoholfogyasztás a Szajna-parton és a belvárosi Szent Márton-csatorna partján, ahol több tucat fiatal gyűlt össze a karantén feloldását követő első estén. Kína újabb amerikai termékeket mentesít a pótvámok alól - derült ki a kínai kormányzat közleményéből. Családi ház falának ütközött és összetört egy busz Dávodon. Sem a járművön, sem a házban nem sérült meg senki. Rémhírterjesztés megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a szerencsi rendőrkapitányság egy 64 éves férfival szemben - közölte a rendőrség. Legkésőbb július 12-ig be kell fejezni a hazai labdarúgóidényt, amely a koronavírus-járvány miatti felfüggesztését követően jövő szombaton indul újra - mondta Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője. Minden versenysorozatát befejezettnek nyilvánította, és nem hirdetett bajnokokat a Magyar Vízilabda Szövetség. A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség pénzügyileg erős helyzetben van, és nem igényel külön forrásokat a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól a tokiói játékok 2021-re halasztása miatt. Egy évvel meghosszabbították Märcz Tamás és Bíró Attila, a magyar férfi és női vízilabda-válogatott szövetségi kapitányának szerződését.