Müller Cecília: Kellő óvatossággal kell kezelnünk a mai adatokat

1890 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 691 743-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 170 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 22 098 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2,43 millió, közülük 923 ezren már a második adagot is megkapták. Nagy mértékben nőtt a vakcinák elfogadottsága - mondta Békássy Szabolcs országos kollegiális háziorvosi vezető Magyarország élőben című műsorunkban. A baloldali pártok ma is aláírásokat gyűjtenek a kínai és az orosz vakcinák ellen - emlékeztetett a Fidesz. Hangsúlyozták: miközben a baldali pártok másokat lebeszélnek, politikusaik „magukat bezzeg sorban beoltatják”. Befejezte a közoktatás intézmények fertőtlenítését a Magyar Honvédség. A magyar gazdaság ütésállóképessége jó, a fundamentumok - államháztartás, infláció, növekedés, kereskedelmi egyenleg és kamatlábak - stabilak maradtak - mondta Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke a Kossuth Rádióban. Nagyon nagy fejlesztések történtek a nyári szezonra készülve - mondta Lombár Gábor, a Balaton Szövetség elnöke Magyarország élőben extra című műsorunkban. A korlátozások ellenére is sokan választották a Balatont a hosszú hétvégén. A szállodák és a vendéglátósok abban bíznak, hogy pünkösdkor már fogadhatják a vendégeket. Deák Dániel szerint a budapesti Orbán–Salvini–Morawiecki-találkozó üzenete az volt, hogy nem csökkent sem a Fidesznek, sem pedig Magyarországnak a politikai mozgástere az Európai Unión belül. A XXI. Század Intézet vezető elemzője Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta: egy új súlypont létrejötte körvonalazódik ki az európai politikában. A kazah-magyar együttműködés jól érzékelteti, hogy miért és hogyan lett sikertörténet Magyarország 11 évvel ezelőtt elkezdett, keleti irányú nyitása - jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter a kazah fővárosban. A világon 131,7 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,85 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Nem fogja már kérni a cseh kormány az április 12-én lejáró szükségállapot további meghosszabbítását, és a hónap végétől fokozatosan megnyílhatnának az üzletek és a szolgáltatások is - közölte Jan Hamácek kormányfőhelyettes. Észak-Macedónia két hétre bezárja az éttermeket, az edzőtermeket és sportcsarnokokat, valamint betiltja a tömeges rendezvényeket annak érdekében, hogy megfékezze a koronavírus terjedését az országban. A nagy-britanniai koronavírus-járvány visszaszorításában elért eredmények lehetővé teszik a korlátozások további enyhítését, így egy hét múlva a boltok és részlegesen a vendéglátóhelyek is kinyithatnak Angliában - mondta Boris Johnson kormányfő. A koronavírus-járvány miatti újabb országos korlátozások keddi életbe lépése előtt a francia kormánytagok szerint stabilizálódni látszik a helyzet, és várhatóan a négy hétre tervezett lezárás után nem lesz szükség több szigorításra. Törökországban meghaladta a tízmilliót azoknak a száma, akiknek a SARS-CoV-2 koronavírus elleni tömeges oltás keretében már beadták a vakcinát. Vang Ji kínai külügyminiszter figyelmeztette Tokiót, hogy ne álljon Washington mellé Pekinggel szemben - derült ki a kínai külügyminisztérium közleményeiből. Benjámin Netanjahut, a jobboldali Likud párt elnökét kérte fel az új kormány megalakítására Izraelben Reuven Rivlin államfő a katonai rádióban egyenes adásban sugárzott beszédében. Emberölés kísérlete miatt hallgatták ki a rendőrök azt a négy embert, akit azzal gyanúsítanak, hogy életveszélyesen bántalmaztak egy fiatalt Sárkeresztúron - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. A Magyar Posta Zrt. április 30-án, 174 év után kivezeti portfóliójából a belföldi távirat és a Posta-Világfax szolgáltatást. Sorozatos betörésekkel 109,5 millió forint értékben lopott el főként készpénzt, ékszereket és elektronikai eszközöket egy férfi Budapesten és az ország 14 megyéjében 2017 és 2020 között - tájékoztat a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség. Hamis márkajelzésű táskákat foglaltak le mintegy 13 millió forint értékben a NAV munkatársai az M7-es autópálya Fejér megyei szakaszán, egy szlovén rendszámú jármű ellenőrzésekor. BKK: A 80A trolibuszt kiváltva, a 80-as trolibusz április 7-től munkanapokon teljes üzemidőben közlekedik az Örs vezér tere és a Keleti pályaudvar között, ezzel bővítve a XIV. kerületi Füredi utcai lakótelep közösségi közlekedési kapcsolatát. Meghalt egy ember a Szent Margit Kórházban hajnalban történt tűzeset következtében; az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indult nyomozás - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Mintegy harminc hektáros területen ég hajnal óta a nádas Sármellék külterületén, a 76-os főút mellett, a tűz lakóépületeket nem veszélyeztet - tájékoztat a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A Pénzügyőr 3:0-ra legyőzte a vendég Kaposvárt a férfi röplabda Extraliga döntőjének első összecsapásán. A román kormány döntése szerint nézők előtt játszhatják a nyári labdarúgó Európa-bajnokság bukaresti mérkőzéseit - közölte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Az Egyiptomi Labdarúgó Szövetség hivatalos levélben fordult a Liverpool labdarúgócsapatának vezetőségéhez, hogy engedje el a tokiói olimpiára Mohamed Szalah-t.