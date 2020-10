Müller Cecília: A járvány kezelésében mindenkinek dolga van

818 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 32 298 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 20 beteg, így az elhunytak száma 853 főre emelkedett, 8 723-an pedig már meggyógyultak. Komoly kockázat a szív- és érrendszeri betegség a koronavírus-fertőzöttek körében, a legutóbb 20 elhunyt betegből 15-nek volt ilyen jellegű egészségügyi problémája- mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília elmondta: a fiatalok körében jelenleg 23 százalék a megbetegedések aránya a teljes betegarányhoz képest. Kampánnyal buzdítja vérplazmaadásra a koronavírusból gyógyultakat az Országos Vérellátó Szolgálat - közölte Nagy Sándor, a szolgálat szakmai főigazgató-helyettese az M1-en. Országszerte és a határon túl is megemlékezéseket tartanak az aradi vértanúk kivégzésének 171. évfordulója alkalmából. Az aradi vértanúk hősi halálából erő lett, örök jel, hogy a magyarok szabadságharcát túlerővel le lehet törni, de szabadságvágyukat elfojtani nem lehet - mondta Áder János köztársasági elnök a Kossuth rádióban. Több mint ezeréves történelme során a magyar nép mindig a szabadságért küzdött - hangoztatta a honvédelmi miniszter az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján, az aradi vértanúk emléknapján. Az Országgyűlés ma kivételes eljárásban előbb megtárgyalja, majd el is fogadhatja az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényjavaslatot, amely alapján az orvosok három lépcsőben kaphatnak béremelést. A Magyar Orvosi Kamara szerint tisztességes és tiszta viszonyokat teremt az orvosok bérét is rendező törvénytervezet. Lénárd Rita, a szervezet alelnöke Magyarország élőben című műsorunkban úgy vélte, hogy a javalat több pontja még egyeztetésre szorul. A kormány javaslatára a Magyar Orvosi Kamara összes, törvényi szinten kezelendő módosító javaslatát elfogadta a parlament törvényalkotási bizottsága - közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője. Megvonta a pénzt a Szigligeti színháztól a szolnoki baloldal, mert az igazgató, Balázs Péter nemrég a színművészetis tüntetőket kritizálta. A szólásszabadságot hirdető ellenzék azt mondja: amíg az intézményvezető nem kér bocsánatot, nem szavazzák meg a támogatást. Felháborító és példátlan az a szóhasználat, amivel Vera Jourová európai bizottsági alelnök illette Magyarországot - mondta a KDNP frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. Simicskó István szerint ebben a kritikus vírushelyzetben a magyar kormánynak az a feladata, hogy védje az országot, a nemzeti és a keresztény értékeket, és továbbra is világos és kiszámítható politikát folytasson. Az uniós joggal összeegyeztethetetlenek találta az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága azokat a feltételeket, amelyeket az Országgyűlés a külföldi felsőoktatási intézmények tevékenységének magyarországi gyakorlásához szabott. A világon 35,4 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 043 061, a gyógyultaké 24,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Románia 14 napos karanténkötelezettséget vezetett be szerdától a Magyarországról és másik 48 olyan országból érkezők számára, ahol az utóbbi két hétben a koronavírus-fertőzések lakosságarányos száma meghaladta a romániai adatot. Kilencven ember halt bele a koronavírus okozta Covid-19-betegség szövődményeibe az elmúlt napon Ukrajnában. A kedvezőtlen járványhelyzet ellenére az észak-macedón kormány keddi ülésén várhatóan engedélyezni fogja a nyugat-balkáni térség országainak állampolgárai számára a szabad belépést, mivel az ország „nem maradhat a végtelenségig zárva". Csehországban továbbra is gyorsan emelkedik az új igazolt koronavírus-fertőzések száma, az elmúlt napon 3119 új esetet regisztráltak. Növekszik Lengyelországban a koronavírus miatt kórházban kezeltek száma, egyre többen szorulnak lélegeztetőgépre, ezért megnövelik a járványosztályok kapacitását - közölte Waldemar Kraska egészségügyiminiszter-helyettes. Spanyolországban átlépte a 800 ezret a járvány kezdete óta regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma, fertőzés eddig 32 225 ember halálát okozta. Olaszországban 24 óra alatt 2257 új beteget regisztráltak. Nem fogadta meg az ír kormány az egészségügyi szakértők vasárnap esti javaslatát, nevezetesen, hogy emelje a legszigorúbb szintre, ötös fokozatúra a bezárkózást a koronavírus-járvány ellen, de szigorított a szabályokon. Donald Trump amerikai elnök elhagyta a Walter Reed katonai kórházat - jelentette a Fehér Ház és az amerikai média. Donald Trump amerikai republikánus elnök alig hogy elhagyta a kórházat, máris tervezi a második elnökjelölti vitáját kihívójával, Joe Biden demokrata párti elnökjelölttel - tudatta Tim Murtaugh, Trump újraválasztási kampányának kommunikációs igazgatója. Napi rekordot döntött mind a koronavírus-fertőzöttek, mind a ragály miatt elhunytak számának növekedése Mexikóban - adta hírül a mexikói egészségügyi minisztérium. Közös nyilatkozatban szólította fel azonnali tűzszünetre a Hegyi-Karabah birtoklásáért hadban álló Örményországot és Azerbajdzsánt Oroszország, az Egyesült Államok és Franciaország külügyminisztere. Hasonlóképpen nyilatkozott Vlagyimir Putyin orosz elnök az örmény hivatali partnerével, Nikol Pasinjánnal lefolytatott telefonbeszélgetése során. Bassár el-Aszad szíriai elnök azzal vádolta egy interjújában Recep Tayyip Erdogan török elnököt, hogy leginkább ő szítja a hegyi-karabahi fegyveres konfliktust. A kirgiz központi választási bizottság érvénytelenítette a vasárnapi parlamenti választás eredményeit - jelentette a 24.gk kirgiz hírpoltál. Kormányzati épületeket ostromoltak meg tüntetők Kirgizisztán fővárosában, benyomultak a kabinet, valamint a parlament irodáiba. Hívei kiszabadították a korrupció miatt börtönbüntetésre ítélt volt elnököt, Almazbek Atambajevet. Tüntetők foglalták el a kirgiz kormány székházát Biskekben - jelentette a RIA Novosztyi orosz hírügynökség egy kormányilletékesre hivatkozva. A szíriai kurd autonóm régió vezetése bejelentette, hogy kegyelemben részesít az Iszlám Állam dzsihadista szervezethez köthető csaknem 25 ezer szíriai állampolgárt. Rakétatámadást hajtott végre a palesztin Hamász mozgalom Izrael ellen, ám semmilyen kárt nem okozott - adta hírül az izraeli hadsereg. Tizenkét holttestet talált Mexikóban a rendőrség két elhagyott furgonban Villa de Ramosban, 600 kilométerre északra Mexikóvárostól - adta hírül a helyi hatóság. Húszéves börtönbüntetést szabtak ki a Maldív-szigetek volt alelnökére, aki elismerte, hogy az egykori államfő utasítására pénzmosást és sikkasztást követett el. Újabb a szerb-magyar határ alatt átvezető alagutat fedeztek föl a rendőrök Csongrád-Csanád megyében, 74 határsértőt tartóztattak fel a térségben. Pénzbüntetés kiszabását kéri az V. és XIII. kerületi ügyészség egy férfira, aki ismerősét ijesztette meg azzal, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje - tájékoztatott a fővárosi főügyészhelyettes. Mind a négy részvételi szakaszra jelentkező társaság megfelelt az elvárásoknak, így négyen tehetnek ajánlatot a Lánchíd felújítására - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Október elején újabb funkciókkal egészült ki a MÁV mobilalkalmazása, bővült a megvásárolható vasúti bérletek köre, valamint már a Csehországba és Szlovákiába utazók is vehetnek jegyet az alkalmazással - közölte a MÁV Zrt. Fucsovics Márton kikapott az orosz Andrej Rubljovtól a francia nyílt teniszbajnokság nyolcaddöntőjében. A válogatott labdarúgó-mérkőzések után újra együtt edzhet majd mainzi csapattársaival Szalai Ádám, akit két héttel ezelőtt kitettek az együttes keretéből. A Zalakerámia ZTE KK hat kosarasa is pozitív koronavírustesztet produkált, ezért elmarad a Alba Fehérvár elleni mérkőzés a férfi NB I-ben.