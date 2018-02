Müezzinénekkel zavarta meg a Fidelitas Vona Gábor sajtótájékoztatóját

8.30 - A PERONON Z. KÁRPÁT DÁNIEL ALELNÖK, JOBBIK. A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI KORMÁNYPÁRTI POLGÁRMESTERJELÖLT AZZAL RIOGATJA A HELYIEKET, HOGY MÁRKI-ZAY PÉTER MECSETET ÉPÍTENE. KISOKOST KÉSZÍTETTEK A JOBBIK SZAKÉRTÕI, HOGY MEGKÖNNYÍTSÉK A KÜLFÖLDRE VÁNDOROLT MAGYAROK SZAVAZÁSÁT. TÁRGYALÓASZTALHOZ ÜL A MOMENTUM AZ LMP-VEL AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÉSI IDÕSZAKOT KÖVETÕEN. UJHELYI ISTVÁN: A HATÁRAINKNÁL HOZZÁNK BEKOPOGTATÓ MENEKÜLTEKBÕL MINDEN HARMADIKAT BEFOGADTA A KORMÁNY 2017-BEN. KÖZEL 60 EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETBEN KEZDETT ALÁÍRÁSGYÛJTÉST AZ EGYÜTT AZ ORSZÁGBAN. KARÁCSONY GERGELY: PONT OLYAN BUTASÁG VOLNA LEBONTANI, MINT AMILYEN BUTASÁG VOLT MEGÉPÍTENI A KERÍTÉST A HATÁRON. MSZP: A KORMÁNY MÁR 2016-BAN TUDHATOTT A TIBORCZ ISTVÁN ÉRDEKELTSÉGÉBE TARTOZÓ ELIOS ÜGYLETEIRÕL. A CSALÁS GYANÚJÁVAL JELENLEG ELÕZETESBEN ÜLÕ, VOLT MSZP-S CZEGLÉDY CSABA IS INDULHAT FÜGGETLENÉNKÉNT A VÁLASZTÁSON. DK: BOKROS LAJOS PÁRTJA EGYÉRTELMÛEN A FIDESZT SEGÍTI INDULÁSÁVAL AZ ÁPRILISI VÁLASZTÁSOKON. FODOR GÁBOR: SZÍVESEN INDULT VOLNA EGYÉNI JELÖLTKÉNT A VÁLASZTÁSOKON, DE NEM RAJTA MÚLOTT ATV. BÁR TAVASZRA TERVEZTÉK, VÉGÜL CSAK ÕSSZEL ADJÁK MAJD ÁT A VASAS LABDARÚGÓCSAPATÁNAK ÚJ STADIONJÁT. TRANSPARENCY: MAGYARORSZÁG BULGÁRIA UTÁN A MÁSODIK LEGKORRUPTABB ORSZÁG VOLT AZ EURÓPAI UNIÓBAN. NEM LÉTEZÕ DIÁKOK UTÁN IGÉNYELT ÁLLAMI TÁMOGATÁST EGY NYÍREGYHÁZI ALAPÍTVÁNYI ISKOLA. KELEMEN HUNOR: AZ EURÓPA TANÁCS IS LÁTJA MÁR, HOGY MÉG NEM RENDEZTÉK A MAGYAR KÉRDÉST ROMÁNIÁBAN. AUSZTRÁL KÜLÜGYMINISZTER: SZOROSABBRA KELL FÛZNI A GAZDASÁGI EGYÜTTMÛKÖDÉST MAGYARORSZÁGGAL. CSEHORSZÁG: BABIS A SZOCIÁLDEMOKRATÁKKAL ÉS A KOMMUNISTÁKKAL TÁRGYAL AZ ÚJ KORMÁNYRÓL. KÉT LENGYEL SZÉLSÕJOBBOLDALI PRÓBÁLTA FELGYÚJTANI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉG UNGVÁRI SZÉKHÁZÁT. A LENGYEL NEMZETET SÉRTÕ MEGNYILVÁNULÁSOK JELENTÉSÉRE SZÓLÍTOTTA FEL A VILÁGBAN ÉLÕ LENGYELEKET A VARSÓI SZENÁTUS ELNÖKE. SZIGORÚBBAN BÜNTETNÉ AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁST EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK. SZTRÁJKOL A FRANCIA MENEKÜLTÜGYI HIVATAL AZ ÚJ BEVÁNDORLÁSI TÖRVÉNYTERVEZET ELLEN. SPANYOLORSZÁGI ELFOGATÓPARANCSOT ADTAK KI A SVÁJCBA TÁVOZOTT KATALÁN FÜGGETLENSÉGI POLITIKUS ELLEN. MERKEL: TÍZ ÉVE MOST VAN A LEGNAGYOBB ESÉLY A GÖRÖG-MACEDÓN NÉVVITA RENDEZÉSÉRE. HÁROM ÉVRE MEGTILTOTTÁK A BEUTAZÁST UKRAJNÁBA MIHEIL SZAAKASVILI VOLT ODESSZAI KORMÁNYZÓNAK. FELMÉRÉS: AZ AMERIKAIAK KÉTHARMADA TÁMOGATJA A FEGYVERTÖRVÉNYEK SZIGORÍTÁSÁT. 99 ESZTENDÕS KORÁBAN ELHUNYT BILLY GRAHAM VILÁGHÍRÛ AMERIKAI PRÉDIKÁTOR. VÁDLOTTBÓL TANÚ LETT AZ IZRAELI MINISZTERELNÖK KORÁBBI TANÁCSADÓJA. BENJAMIN NETANJAHU ÉS BIZALMASAI ELLEN 3 MÁSIK NYOMOZÁS IS ZAJLIK. HUMANITÁRIUS KATASZTRÓFA FENYEGET A SZÍRÍAI KELET-GÚTÁBAN, AMELYET NAPOK ÓTA TÁMADNAK A SZÍR KORMÁNYERÕK. GYEREKPORNOGRÁFIÁÉRT ÉLETFOGYTIG TARTÓ BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY AUSZTRÁL FÉRFIT A FÜLÖP-SZIGETEKEN. A KOLUMBIAI HADSEREG HATÁRÁTKELÕHELYEKET ZÁRT LE A VENEZUELAI HATÁRON, HOGY MEGÁLLÍTSÁK AZ ELLENÕRZÉS NÉLKÜLI MIGRÁCIÓT. POSZTUMUSZ TÖRZSÕRMESTERRÉ ELÕLÉPTETTÉK A MÚLT HETI ÚJPESTI BALESETBEN, KÉT RENDÕRAUTÓ ÜTKÖZÉSE KÖVETKEZTÉBEN MEGHALT RENDÕRT. EMELI BRUTTÓ 2 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL NYRT., A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK. NÉGY ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK EGY TATABÁNYAI FÉRFIT, AKI LÖVEDÉKEKET ÉS ROBBANÓANYAGOKAT TÁROLT. ÖT ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTEK EMBERÖLÉSÉRT EGY BETEG FIÁT ELHANYAGOLÓ FÉRFIT. HÉT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FÉRFI, AKI 2015-BEN MEGÖLTE IDÕS ÉDESAPJÁT. LEÉGETT EGY LAKÓHÁZ A BÁCS-KISKUN MEGYEI BÁCSALMÁSON, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. A BRFK BESZÁMOLÓJA SZERINT MINIMÁLISAN CSÖKKENT A FÕVÁROSBAN REGISZTRÁLT BÛNCSELEKMÉNYEK SZÁMA 2017-BEN.