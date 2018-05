MSZP: A Fidesz Habony-hálózatot épített ki Szlovéniában

Lopott pénzből, törvénytelen eszközökkel avatkozik be a szlovéniai választásokba Orbán Viktor az MSZP szerint. Harangozó Tamás a párt frakcióvezető-helyettese azt mondta, hogy a közpénzeken meggazdagodott Habony Árpádhoz köthető cégek több százmilliós, de akár milliárdos értékben vásárolták be magukat az egyik szlovén párt tulajdonában álló médiavállalkozásba. Ez a politikus szerint tiltott pártfinanszírozás is lehet, ezért a szlovén ügyészség is vizsgálódik az ügyben. Az MSZP a parlament külügyi és nemzetbiztonsági bizottságában is napirendre szeretné venni a kérdést.

„Konkrétan azt csinálja amivel itthon Soros Györgyöt vádolja. A Fidesz már Szlovéniában is kiépítette a Habony-hálózatot, és a magyaroktól ellopott pénzből akarja elérni, hogy Szlovénia miniszterelnöke egy elítélt, korrupt politikus legyen. Az MSZP–Párbeszéd szövetség felszólítja Orbán Viktort, hogy azonnal hagyjon fel más szövetséges országok belügyeibe való beavatkozással” – nyilatkozta Harangozó Tamás.