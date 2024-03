Mráz Ágoston Sámuel: Szentkirályi Alexandra modern, fiatal és kedves politikusnő

Megosztás itt:

Szentkirályi Alexandra tapasztalt és kedves személyiség, aki automatikusan nem győzi le Karácsony Gergelyt, de veszélyes lehet rá – latolgatta az esélyeket Mráz Ágoston Sámuel.

Miközben a főpolgármester egyre agresszívebb, imázsától idegen kampányt folytat, Szentkirályi Alexandra modern, fiatal és kedves politikusnőként jelenik meg, aki az urbánus választók szimpátiájára is számíthat. Ráadásul fiatalsága nem jelent tapasztalathiányt, 2010 után fővárosi képviselő és öt éven át főpolgármester-helyettes is volt – mutatott rá a Nézőpont Intézet vezetője. Hozzátette: Karácsony Gergely első reakcióiból is látható, hogy megijedt váratlan kihívójától.

Szentkirályi Alexandrát csütörtökön kérte fel a Budapesti Fidesz, hogy legyen a Fidesz–KDNP főpolgármester-jelöltje. A kormányszóvivő megtiszteltetésnek nevezte a felkérést a közösségi oldalán, ahol arról beszélt: a nemzet fővárosa Gyurcsány Ferenc fogságában van, aki főpolgármestert csinált Karácsony Gergelyből. A nemzet fővárosa olyan polgármestert érdemel, aki nem a kormány ellen harcol, hanem együttműködik a kormánnyal – tette hozzá Szentkirályi Alexandra.

A bejelentésre Karácsony Gergely is reagált. A főpolgármester a közösségi oldalán azt írta: "A főpolgármester nem a kormány szóvivője, hanem a budapestieké."

Fotó: MTI/Bruzák Noémi