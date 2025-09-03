Mráz Ágoston Sámuel: Magyar Péterék adóelképzelései előhozták a baloldali tiszásokat + videó

Megosztás itt:

Mráz Ágoston Sámuel : "Hogyha egy szállékponttal csökkentenék az ÁFA-t, akkor nagyjából 300 milliárd forintot kellene a jövedelemadónkból pluszba betermelni, ami csak és akkor működhet, ha jelentősen megemelik, a többkulcsos adó bevezetésével ezt az adórendszert, mármint a jövedelemadó rendszert és a középosztályt is megadóztatják vele. Tehát azért ismeri el és azért lelkesedik most szerintem a baloldali része a Tisza pártiaknak ezért a modellért, mert rájöttek, hogy ez a valódi terve a Tisza Pártnak. Az ő ígéretüket, hogy az ÁFA-t egyetlen százalékponttal is csökkentik csak így lehet finanszírozni."