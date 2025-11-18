Keresés

Mráz Ágoston Sámuel: Az egész előválasztás komolytalan, nyilvánvaló, hogy a jelöltek már megvannak

2025. november 18., kedd 10:32 | MTI
Mráz Ágoston Sámuel Nézőpont Intézet Tisza Párt előválasztás

A Tisza előválasztása egy komolytalan showműsor, jelöltjei Orbán-gyűlölő, Brüsszel-párti, baloldali szavazókhoz szólnak - erről írt Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője Facebook-bejegyzésében kedden.

  • Mráz Ágoston Sámuel: Az egész előválasztás komolytalan, nyilvánvaló, hogy a jelöltek már megvannak

A 6+1 pont a Tisza-jelöltek kapcsán című bejegyzés szerint a Tisza többször elhalasztott jelöltállítási folyamata technikai kudarc: a november 17-én este 7 óra helyett 10 órakor alig a választókerületek 20 százalékában ismertek a jelöltek.

Az egész előválasztás komolytalan, nyilvánvaló, hogy a jelöltek már megvannak. Egyrészt a baloldali sajtó már tudta előre, melyik választókerületben kik lesznek a jelöltek - Nagy Ervin, Rost Andrea, stb. -, másrészt a hátralévő 5 napban kizárt, hogy a tiszások megalapozott döntést tudjanak hozni a jelölt-jelöltekről. "Ez az egész le van zsírozva előre" - fogalmazott az elemző.

"Valójában nem a választókerületekben kiválasztott Tisza-jelöltekről, hanem a pártközpontban kiválasztott, választókerületekbe küldött tiszásokról van szó. Ők nem a helyi ügyekkel lesznek elfoglalva, hanem a központi irány követésével. "A Tisza nem egy néppárt, hanem egy politikai vállalkozás" - írta Mráz Ágoston Sámuel.

Ha a jelöltek a központ emberei, kérdés, hogyan biztosítják lojalitásukat - például Bajnai idejében alá kellett írnia a baloldali képviselőknek a programját -, illetve, hogy mivel kapcsolatban lojálisak. Nem a személyük a fontos, hanem a Tisza ajánlata. Mivel utóbbi világosan baloldali - adóemelés, Ukrajna támogatása, ingatlan-/vagyonadó, EU eladósítása, nemzeti szuverenitás zsugorítása -, a Tisza-jelöltjei is baloldaliak. "Tudom, Gyurcsány óta ez ciki, de ettől még így van" - fogalmazott az elemző.

Míg Orbán a jobboldalhoz és középre beszél, Magyar Péter az Orbán-gyűlölő, Brüsszel-párti, baloldali szavazókhoz, s ehhez illik programja - jegyezte meg.

Hozzátette: Magyar Péter úgy tett, mintha a kormányváltás küszöbön állna - "mi vagyunk a többség" -, valójában megbízható kutatások szerint (például Magyar Társadalomkutató) itt most az új ellenzéket toborozzák.

Fontos az is, hogy a dramaturgiához ért a Tisza, s ezt elemzőként érdemes észrevenni, de nem érdemes elhinni. Az egész jelöltállítás egy showműsor, időhúzással, közönségszavazással, álrészvételiséggel, átlagember-arcokkal. Ez mind félrevezetés. Ezek az emberek, ha képviselők lesznek, szavazógépekké válnak. Nem a személyük a fontos, hanem a kezük! - írta Mráz Ágoston Sámuel.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

