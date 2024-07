Mráz Ágoston Sámuel: A szuverén magyar külpolitika a cselekvést helyezi a középpontba

A Nézőpont Intézet vezetője arra a kérdésre, miért fontos a személyes találkozó, amikor elmondhatnának mindent egymásnak telefonon is, azt válaszolta, hogy a „jégtörő hatása” miatt. Az emberi kapcsolatokban is nagyon fontos, hogy megszólítsák a másikat, ne csak kitalálják, mit gondol, hanem kapcsolatba lépjenek vele, érezze a másik fél, hogy meghallgatják, elmondhatja a teljes álláspontját, nem pedig Brüsszelben, Washingtonban ülve találják ki, hogyan gondolkodhat, melyek a motivációi, melyek az elvárásai és feltételei – fűzte hozzá.

Mráz Ágoston Sámuel azt mondta, a jövő héten NATO-csúcs lesz Washingtonban, ahol a magyar miniszterelnök „biztosan be is fog számolni” arról, mit hallott Moszkvában, mit kellene tennie a NATO-nak és a nyugati világnak azért, hogy mielőbb lezárulhasson az orosz–ukrán konfliktus.

