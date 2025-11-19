MR és MI: a csúcstechnológia és a humánerőforrás egysége hozhat áttörést az egészségügyben

Megosztás itt:

A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, Takács Péter szerdán a Debreceni Egyetem klinikai központjában jelentette be, hogy a kormány döntése értelmében évente beépülő jelleggel húszmilliárd forint többletfinanszírozást biztosít a képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra (ultrahang, CT, MR).

Két pillér: Eszköz és működés

A bejelentés hátterében az a felismerés áll, hogy az elmúlt években a CT és az MR felvételek iránti igény az orvos szakma részéről "ugrásszerűen megnőtt". A kormányzat erre egy kétpillérű stratégiai programmal válaszolt:

Eszközbeszerzés (Hardware): A "Gyorsítósáv" fantázianevű program keretében két lépcsőben 40 milliárd forint értékben szereznek be nagy értékű képalkotó diagnosztikai eszközöket.

Működési finanszírozás (Software): Ezen felül biztosítanak évente további 20 milliárd forintot a vizsgálatok elvégzésére, elismerve, hogy az eszközpark korszerűsítése humánerőforrás és működési fedezet nélkül nem hoz eredményt.

Az egészségügyi államtitkár kiemelte, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) egy várólistacsökkentő programot is indított. Ehhez minden olyan kórház és szakrendelő csatlakozhat, ahol CT és MR berendezés áll rendelkezésre. A kormány elvárása szerint ez a program a korábbi időszakhoz képest egyharmadával több vizsgálat elvégzését teszi lehetővé, ami rövid időn belül radikális várólistacsökkenést fog okozni.

Csúcstechnológia Debrecenben

Takács Péter elismerően szólt a Debreceni Egyetem egészségügyi ellátórendszeréről, mint "a magyar egészségügyi ellátórendszer egyik zászlóshajójáról", ahol a csúcstechnológia azonnal megjelenik. Ennek ékes példája a most Debrecenben üzembe helyezett csúcskategóriás "3 Teslás" MR-készülék.

Berényi Ervin, az orvosi képalkotó klinika igazgatója elmondta, hogy az új készülék egy mesterséges intelligenciával ellátott berendezés. Az MI mind az adatgyűjtésben, mind az adatok feldolgozásában szerepet kap, miközben a felvételek minősége "valami eszméletlen fantasztikus, ilyet nem láttunk még" – magyarázta az igazgató. Az új készülék évente 12-13 ezer beteget tud megvizsgálni.

A Debreceni Egyetem és az önkormányzat közötti együttműködés is példaértékűnek bizonyult. Széles Diána (Fidesz-KDNP), Debrecen alpolgármestere hangsúlyozta, hogy a város "ékes példája annak, hogy az egészségügyben is működik az összefogás", az önkormányzat a prevencióval kapcsolatos munkákat vállalja magára, kiegészítve a kormányzati forrásokat (pl. mentőautó, mentőállomás energetikai felújítása).

Forrás: MTI