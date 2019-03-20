2019. március 20.,
szerda, Klaudia napja

Mozgóurnát és átjelentkezést is lehet kérni csütörtöktől

Hír TV

2019. március 20., szerda 12:31, frissítve: szerda 12:37

Csütörtöktől lehet benyújtani a kérelmeket a május 26-i európai parlamenti választásra.

A választópolgárok egyebek mellett átjelentkezést, külképviseleti szavazást, mozgóurnát, valamint akadálymentes szavazókört igényelhetnek. A kérelmeket személyesen és levélben a helyi választási irodáknál lehet benyújtani vagy online a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán.

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