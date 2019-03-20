Mozgóurnát és átjelentkezést is lehet kérni csütörtöktől

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.
AZ ORSZÁGGYÛLÉS MA KEZD TÁRGYALNI A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGOK FÜGGETLENSÉGÉNEK TOVÁBBI GARANCIÁIT TARTALMAZÓ KORMÁNYPÁRTI TÖRVÉNYJAVASLATRÓL.
MEGSZAVAZTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS 36 ELLENZÉKI POLITIKUS BÜNTETÉSÉT A TAVALY DECEMBERBEN, A TÚLÓRATÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGSZAVAZÁSÁN TÖRTÉNTEK MIATT.
ORSZÁGOS ROADSHOW-T INDÍTOTT AZ MKIK A SZAKKÉPZÉS NÉPSZERÛSÍTÉSÉRE.
EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÉS A MISKOLCI LIKÕRGYÁR A MAGYAR SZESZESITAL-GYÁRTÁS FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRÕL.
AZ LMP SZERINT KÉT EURÓPAI BÍRÓSÁGI DÖNTÉS ALAPJÁN ÚJRA KELLENE VIZSGÁLNI MINDEN DEVIZAHITELES TARTOZÁSÁT.
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MENCZER TAMÁS ÁLLAMTITKÁR: BRÜSSZEL EGY TITKOS DOKUMENTUMBAN AKARJA MEGSZERVEZNI A MIGRÁCIÓT, ÉS KÖTELEZÕVÉ TENNI AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT M1.
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL KISZIVÁRGOTT DOKUMENTUM SZERINT JOGI CSÛRÉS-CSAVARÁSSAL KELL KÖTELEZÕVÉ TENNI A BEVÁNDORLÁST MINDEN UNIÓS ÁLLAM SZÁMÁRA.
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GÉMOSZ: TÍZEZERREL IS TÖBB AUTÓ FOGYHAT A NAGYCSALÁDOSOK AUTÓTÁMOGATÁSÁNAK KÖSZÖNHETÕEN, FÕKÉNT A 6-8 MILLIÓ FT-OS JÁRMÛVEKBÕL.
VARGA MIHÁLY: A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MUNKAHELYTEREMTÉSÉRE 5 MRD FT-BÓL ISMÉT PÁLYÁZATOT HIRDET A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM.
800 MILLIÓ FT-BÓL MEGKEZDÕDÖTT A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI DÉLI IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE - KÖZÖLTE A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTER.
NÉBIH: SAJÁT FOGYASZTÁSRA NAPONTA LEGFELJEBB KÉT KILOGRAMM MEDVEHAGYMÁT SZABAD GYÛJTENI.
TEK: AZ ÚJ-ZÉLANDI MERÉNYLÕ TAVALY NOVEMBERBEN NÉHÁNY ÓRÁT TARTÓZKODOTT BUDAPESTEN, ROMÁNIÁBÓL ÉRKEZETT, MAJD AUSZTRIÁBA MENT TOVÁBB.
MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE: TAVALY TÖBB MINT 400 SZERVÁTÜLTETÉST VÉGEZTEK MAGYARORSZÁGON, EBBÕL KÖRÜLBELÜL 50 ÉLÕDONOROS VOLT.
A MOL BRUTTÓ 3 FORINTTAL CSÖKKENTETTE SZERDÁN A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT, A BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZOTT.
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ORBÁN VIKTOR IS OTT LESZ AZ EURÓPAI NÉPPÁRT MAI ÜLÉSÉN, AHOL TÖBBEK KÖZÖTT A FIDESZ TAGSÁGÁRÓL SZAVAZNAK MAJD.
ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT: LEGINKÁBB A NÉMET UNIÓPÁRTOKON MÚLIK, HOGY A FIDESZ TAGSÁGÁT FELFÜGGESZTIK-E A NÉPPÁRT MAI ÜLÉSÉN.
A FIDESZ EURÓPAI NÉPPÁRTI TAGSÁGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT JAVASOLTA A NÉMET
CDU ELNÖKE.
HARMADSZOR SZAVAZ A BRIT PARLAMENT ALSÓHÁZA A BREXITTERVEZETRÕL.
THERESA MAY A BREXIT VISZONYLAG RÖVID, LEGKEVESEBB JÚNIUS VÉGÉÉIG TÖRTÉNÕ HALASZTÁSÁT KÉRI AZ EU-TÓL - KÖZÖLTE A DOWNING STREET.
CSEHORSZÁG AZ EURÓPAI TANÁCSBAN TÁMOGATNI FOGJA NAGY-BRITANNIA KÉRÉSÉT, HOGY HALASSZÁK EL A BREXITET MONDTA ANDREJ BABIS CSEH KORMÁNYFÕ.
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ISMÉT MEGBÜNTETTÉK SEPSISZENTGYÖRGY ÉS SZÉKELYUDVARHELY POLGÁRMESTERÉT A MÁRCIUS 15-I MAGYAR ZÁSZLÓK MIATT A SZÉKELYFÖLDI PREFEKTUSOK.
JOGERÕS ÍTÉLET: MOLINÓN SEM LEHETNEK JELEN A MAGYAR ÉS A SZÉKELY JELKÉPEK A CSÍKSZEREDAI VÁROSHÁZÁN.
MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTER MENTELMI JOGÁRÓL SZAVAZ AZ OLASZ FELSÕHÁZ.
ELFOGTÁK AZT A 37 ÉVES TÖRÖK FÉRFIT, AKIT A HOLLANDIAI UTRECHT VÁROSÁBAN TÖRTÉNT LÖVÖLDÖZÉSSEL GYANÚSÍTANAK.
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MA ÍTÉLETET HIRDET RADOVAN KARADZIC VOLT BOSZNIAI SZERB ELNÖK FELLEBBVITELI ÜGYÉBEN AZ ENSZ NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉKI MECHANIZMUSA.
A PAPI PEDOFÍLIA ELTUSSOLÁSÁVAL ELÍTÉLT PHILIPPE BARBARIN BÍBOROS KÖZÖLTE, HOGY A PÁPA NEM FOGADTA EL LEMONDÁSÁT.
ANGELA MERKEL: HELYBEN KELL SEGÍTENI A MENEKÜLTEKNEK, EZ 2015 TANULSÁGA.
DONALD TRUMP LEHETSÉGES NATO-TAGORSZÁGKÉNT EMLÍTETTE BRAZÍLIÁT.
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BOSSZÚT ESKÜDÖTT AZ ISZLÁM ÁLLAM AZ ÚJ-ZÉLANDI CHRISTCHURCHBEN KÉT MECSETBEN ELKÖVETETT, 50 HALÁLOS ÁLDOZATTAL JÁRÓ PÉNTEKI TÖMEGGYILKOSSÁGÉRT.
ELTEMETTÉK AZ ÚJ-ZÉLANDI TERRORTÁMADÁS ELSÕ ÁLDOZATAIT.
A HALÁLBÜNTETÉS VISSZAÁLLÍTÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL ÚJ-ZÉLANDOT ERDOGAN TÖRÖK ELNÖK.
BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT NURSZULTAN NAZARBAJEV KAZAH ELNÖK, AKI 1990 ÓTA VEZETTE A VOLT SZOVJET TAGKÖZTÁRSASÁGOT - KÖZÖLTÉK KEDDEN OROSZ HÍRÜGYNÖKSÉGEK.
BEIKTATTÁK HIVATALÁBA KAZAHSZTÁN ÚJ ELNÖKÉT, KASZIM-ZSOMART TOKAJEVET.
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SCOTT MORRISON AUSZTRÁL MINISZTERELNÖK: AUSZTRÁLIA CSAKNEM 15%-KAL CSÖKKENTI A BEFOGADHATÓ BEVÁNDORLÓK SZÁMÁT.
JUAN GUAIDÓ VENEZUELAI ELLENZÉKI VEZETÕ MEGBÍZOTTJAI ELLENÕRZÉSÜK ALÁ VONTÁK AZ ORSZÁG EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI KÉPVISELETEINEK HÁROM ÉPÜLETÉT.
A NEW YORK-I ÉS KÉT WASHINGTONI ÉPÜLETET AZÉRT FOGLALTÁK EL, HOGY MEGÕRIZZÉK A VENEZUELAIAK VAGYONÁT KÖZÖLTE GUAIDÓ KÉPVISELÕJE.
RIO DE JANEIRO ÁLLAMBAN FEGYVERES TÁMADÓK TÜZET NYITOTTAK KEDDEN EGY AUTÓKONVOJRA, AMELY URÁNT SZÁLLÍTOTT BRAZÍLIA ANGRAI ATOMERÕMÛVÉBE.
TÖBB MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS AKNAVETÕ GRÁNÁTOT TALÁLTAK A BUDAPESTI VÁROSLIGETBEN AZ OLOF PALME SÉTÁNYNÁL.
JOGERÕSEN HAT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLT A BÍRÓSÁG EGY MONTENEGRÓI KÁBÍTÓSZERCSEMPÉSZT SZEGEDEN.
EGY KAMION ÉS EGY AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 34-ES FÕÚTON, KENDERES BÁNHALMI TELEPÜLÉSRÉSZÉNÉL, EGY EMBER MEGSÉRÜLT.
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BKK: PÓTLÓBUSZ JÁR A CSÖMÖRI HÉV HELYETT CSÖMÖR ÉS CINKOTA KÖZÖTT SZOMBATTÓL JÖVÕ VASÁRNAPIG, VÁGÁNYKARBANTARTÁS MIATT.
FORGALOMVÁLTOZÁSOK LESZNEK AZ M3-AS AUTÓPÁLYA MOGYORÓDI SZAKASZÁN, MEGSZÛNIK A RING PIHENÕHELY - KÖZÖLTE A NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÕ ZRT.
TÖBB ÚJ BUSZJÁRATOT IS INDÍT A BKK A 3-AS METRÓ DÉLI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSA IDEJÉN, A METRÓPÓTLÓ BUSZOK 45 MÁSODPERCENKÉNT INDULNAK.
FOLYAMATOSAN LEHET CSATLAKOZNI A VASÁRNAPIG TARTÓ TESZEDD! SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓHOZ.
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