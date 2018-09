Mostantól nemzeti ellenállásként határozza meg magát a Jobbik

Tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti Ellenállás Kiáltványát a Jobbik kongresszusa, amelyen a delegáltak 85 százaléka vett részt. A párt őszi, zártkörű frakcióülésén döntött arról, hogy a hagyományos ellenzéki politizálás mellett aktív ellenállásba kezdenek. A Jobbik szerint az Orbán-kormány elmúlt 8 éve után Magyarország nem szabad, nem igazságos és nem biztonságos.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Előfordulhat az is, hogy akár a magyar emberektől azt fogjuk kérni, és mi magunk is ezt fogjuk tenni, hogy akár az utcán szembesíteni fogunk fideszes politikusokat azokkal a bűnökkel, amiket elkövettek. Ők igyekeznek bezárkózni, sok esetben egy közgyűlési terembe se engedik be a népet – vannak olyan városok, ahol rendészeket állítanak az ajtók elé. Ezt a gyakorlatot le kell bontani, és a népet oda kell engedni a politikusok közelébe, ha kell akkor ebben majd segítünk” – fejtette ki Jakab Péter, a párt szóvivője.