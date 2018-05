Most menjen Amerikába, megszűnhet a vízummentesség

Ez derül ki a The Washington Post és a Direkt36 közös cikkéből.

Az oknyomozó portál szerint többször is figyelmeztették a magyar hatóságokat, de áprilisban már ultimátumot adtak a kormánynak egy komoly biztonsági hiba miatt. Azt kifogásolják, hogy a könnyített honosítás rendszerében bűnözők is hamis magyar útlevélhez juthatnak.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium szerint legalább hétszázan szerezhettek így okmányt, közülük 65-en be is jutottak az Egyesült Államokba. Attól tartanak, hogy ezzel kiutasított orosz kémek és terroristák is beutazhatnak az országba. Azt azonban egyik fél sem árulta el, hogy az áprilisi fenyegetés után, hogy halad a magyar kormány a hibák kijavításával.

Vissza fordítják őket

Egyre több magyart fordítanak vissza az Amerikai Egyesült Államok határáról, miután szigorították az ellenőrzéseket, írtuk meg korábban.

A Hír TV-nek nyilatkozó, egyetemistákat közvetítő cég képviselője szerint ez azért lehet, mert többen illegális úton akarnak munkához jutni – úgy, hogy munkavállalásra nem alkalmas, kizárólag turistaokmánnyal próbálnak bejutni az államokba. A szükséges papírok beszerzése ugyanis bonyolult, és legtöbbször a kinti munkaadó adminisztratív hozzájárulására is szükség van.