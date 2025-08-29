Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 29. Péntek Beatrix, Erna napja
Jelenleg a TV-ben:

Tranzit - Szijjártó Péter

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Most lép a hatóság: így csalnak a boltok az akciókkal

2025. augusztus 29., péntek 10:42 | vg.hu
akció NFKH

Az NFKH fokozott ellenőrzést indít kuponnapokon és a Black Friday környékén, hogy kiszűrje a vásárlókat megtévesztő akciókat.

  • Most lép a hatóság: így csalnak a boltok az akciókkal

Sok tévhit terjed azzal kapcsolatban, hogy szabályosan hogyan néz ki egy akció hirdetése. Az NFKH közleménye szerint a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan és célzottan ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e az akciós árfeltüntetés előírásait.

Az úgynevezett „30 napos szabály” értelmében az árcsökkentést mindig a megelőző 30 nap legalacsonyabb árához szükséges viszonyítani, így biztosítva, hogy a fogyasztókat ne lehessen félrevezetni mesterségesen megemelt árakkal vagy „kamuakciókkal”.

A teljes cikket a Világgazdaság oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Korábban jön az őszi óraátállítás – mutatjuk, mikor és hogyan készüljünk rá

Brüsszeli szöveget mondott Niedermüller Péter

Csecsemőgyilkosság Nagydorogon: elképesztő, mit csinál a rácsok mögött a letartóztatott anya, Viktória

Az ETO edzője nem kertelt, elmondta, mi okozta csapata vesztét a Konferencialiga selejtezőjében

Hidegzuhany, rossz hírt kapott a válogatott Sallai, kitehetik a csapatból

Teljes káosszal folytatódik a Forma–1, de ezúttal nem Verstappen miatt

Kijev terrortámadása az EU ellen?

„Levetették a bugyinkat és széttárt lábbal kellett állnunk" – döbbenetes dolgokat állít egy síugrónő

Háború Ukrajnában: Oroszország a háború egyik legnagyobb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen + videó

További híreink

Háború Ukrajnában: Oroszország a háború egyik legnagyobb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen + videó

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

Képmutatás leleplezve: Brüsszel és Ukrajna titokban orosz olajat vásárol, miközben Magyarországot támadja

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Hódmezővásárhelyen + videó
2
Vezércikk - Árad a nyúlcipő + videó
3
Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot + videó
4
Kijev terrortámadása az EU ellen?
5
Háború Ukrajnában: Oroszország a háború egyik legnagyobb légitámadását hajtotta végre Ukrajna ellen + videó
6
Diplomáciai feszültség: berendelték a magyar nagykövetet Kijevbe
7
A tihanyi Tranzit fesztivál élőben a HírTV műsorán + videó
8
Háttérkép - Brüsszel új kedvence: Ukrajna három év alatt lenyeli, amit Magyarország két évtized alatt se látott + videó
9
Perverz és túl alacsony a mostani adó Magyar Péter szövetségese szerint
10
Láncreakció: Megdöbbentő lépésre készülhetnek Ukrajnában + videó

Legfrissebb híreink

MET: Ormai László-díjat kap Bognár György

MET: Ormai László-díjat kap Bognár György

 A legmagasabb edzői elismerésben részesült, vagyis mesteredző lett többek között Kissné Oroszi Edit, míg Bognár György munkáját Ormai László-díjjal ismerte el a Magyar Edzők Társasága (MET) mesteredzői kollégiuma.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!