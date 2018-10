Most kiderül, kik lehetnek 2019 legnagyobb nyertesei

Benyújtotta jövő évre vonatkozó adócsomagját a Pénzügyminisztérium. Bővülhetnek a kisadózók kedvezményei, egyes területeken olcsóbb lehet a foglalkoztatás és kiterjesztik az 5 százalékos tej áfát is. A javaslat azt is meghatározza, hogy elhúzódó beruházásoknál milyen új építésű lakóingatlanokra alkalmazható a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs 2020. január 1-jét követően is.