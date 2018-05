Most ingatlanbefektetésért cserébe kínálnak letelepedési kötvényeket

KOROM FERENC ÁTVETTE A HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKI KINEVEZÉSÉT ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKTÕL. TÖBB HELYEN IS MEGKÖSZÖNI SZAVAZÓINAK ORBÁN VIKTOR A KÉTHARMADOS GYÕZELMET HVG.HU. SÜLI JÁNOS: BÁRMIKOR, TÖBBLETKÖLTSÉGEK NÉLKÜL KIVÁLTHATÓ A PAKSI BÕVÍTÉST FINANSZÍROZÓ OROSZ HITEL. BÕVÜL A KÜLÜGYI ÉS KÜLGAZDASÁGI TÁRCA FELADATKÖRE MONDTA BIZOTTSÁGI MEGHALLGATÁSÁN SZIJJÁRTÓ PÉTER. SZIJJÁRTÓ: A HATÁRON TÚL ÉLÕ MAGYAROK KÉPVISELETE TOVÁBBRA IS A KÜLPOLITIKA FONTOS FELADATA MARAD. EGY BUDAPESTI BISZTRÓBAN TALÁLKOZOTT EGYMÁSSAL MÉSZÁROS LÕRINC ÉS ORBÁN VIKTOR VEJE, TIBORCZ ISTVÁN 444.HU. AZT NEM TUDNI, HOGY A MILLIÁRDOS VÁLLALKOZÓK MIRÕL EGYEZTETTEK. HARMINCADIK RÁDIÓJÁT VETTE MEG ANDY VAJNA: A KORMÁNYBIZTOS EGY KISKUNFÉLEGYHÁZÁN ÉS KÖRNYÉKÉN MÛKÖDÕ ADÓT KEBELEZETT BE. NAV: SZÛK EGY HÉT MÚLVA LEJÁR AZ SZJA-BEVALLÁS HATÁRIDEJE. EMELTE BRUTTÓ 7 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN ÉS BRUTTÓ 8 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL. A KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN NYERT EL EGY ÚTÉPÍTÉSI GIGAPROJEKTET A DUNA ASZFALT G7. TÖBB OKBÓL IS KOMOLY BÍRÁLATOKAT FOGALMAZOTT MEG A MAGYARORSZÁGI HELYZET KAPCSÁN AZ EP NÕJOGI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA. AZ AFGÁN KORMÁNYERÕK VISSZAVERTÉK A FARÁH VÁROSÁT OSTROMLÓ TÁLIBOKAT. MEGNYÍLT IZRAEL TISZTELETBELI KONZULÁTUSA DEBRECENBEN. HÁBORÚS BÛNNEK MINÕSÍTETTE A PALESZTIN ENSZ-NAGYKÖVET A GÁZAI-ÖVEZETBEN HÉTFÕN TÖRTÉNTEKET. SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNYT VITT A GÁZAI ÖVEZETBE AZ IZRAELI HADSEREG. NEM LESZ OTT A DÉL-KOREÁVAL KÖZÖS TÁRGYALÁSON ÉSZAK-KOREA A KÖZÖS AMERIKAI-DÉL-KOREAI HADGYAKORLAT MIATT. A KOMMUNISTA REZSIM A JÚNIUSI, AMERIKAI ELNÖKKEL LESZERVEZETT TALÁLKOZÓ LEFÚJÁSÁVAL IS FENYEGETÕZIK. A PHENJANI TILTAKOZÁSOK ELLENÉRE FOLYTATÓDIK AZ AMERIKAI-DÉL-KOREAI HADGYAKORLAT. AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ELÍTÉLTE A KRÍMBE VEZETÕ KERCSI HÍD MEGÉPÍTÉSÉT. SÚLYOS HIÁNYOSSÁGOKAT TÁRT FEL A NÉMET SZÖVETSÉGI BEVÁNDORLÁSI ÉS MENEKÜLTÜGYI HIVATALNÁL EGY BELSÕ VIZSGÁLAT DIE WELT. A KATALÓNIAI ÁLLAMI BEAVATKOZÁS MEGSZÜNTETÉSÉRE SZÓLÍTOTT FEL AZ ÚJ KATALÁN ELNÖK. NEMZETKÖZI OKIRAT-HAMISÍTÓ BÛNSZÖVETKEZET 27 TAGJÁT VETTE ÕRIZETBE AZ ALBÁN RENDÕRSÉG. ÚJABB ÚJSÁGÍRÓT LÕTTEK AGYON MEXIKÓBAN, IDÉN MÁR A NEGYEDIKET. AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY KERÉKPÁROST A 8445-ÖS ÚT 1-ES KILOMÉTERÉNÉL. EGY EMBER MEGHALT, NÉGY PEDIG MEGSÉRÜLT, MIKOR EGY AUTÓBUSZ ÉS SZEMÉLYAUTÓ ÜTKÖZÖTT SÜLYSÁP ÉS KÓKA KÖZÖTT.