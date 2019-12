Mosóczi László: Az új vasúti menetrend kedvező változást hoz az utasoknak

A romániai forradalom kitörésének 30. évfordulójára emlékeztek Temesváron. A temesvári megemlékezésen többek között részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, valamint Lord David Alton, a brit Felsőház tagja és Janez Jansa Szlovénia rendszerváltó miniszterelnöke is. Orbán Viktor hangsúlyozta: 1989-ben a világ nem tartotta lehetségesnek, hogy a románok fellázadjanak a kommunizmus ellen, de kiderült, hogy ez igenis lehetséges, sőt, hogy a szabadságért magyarok és a románok képesek összefogni. A miniszterelnök szerint, ha a Nyugatra vártunk volna még mindig kommunizmusban élnénk. Közös cseh, szlovák, lengyel, román és magyar dicsőségnek nevezte azt, hogy volt bátorság kiharcolni a szabadságot. Orbán Viktor szerint ki kell törni abból a helyzetből, hogy Európa második vonalába tartozunk. A kormányfő célként tűzte ki: olyan országot akar, ahol a legjobb élni és alkotni. Magyarország készen áll arra, hogy szomszédaival, köztük Romániával, felépítsen egy új Közép-Európát - jelentette ki Orbán Viktor Temesváron. Tőkés László szerint a temesvári forradalmat nem lehet befejezettnek tekinteni, azt békésen és állhatatosan tovább kell folytatni. Tőkés László köszönetet mondott azért, hogy Magyarország népe egy emberként állt „Erdély népe és a testvéri románság mellé”. Tőkés László és Temesvár népe - románok, magyarok, németek, szerbek és minden szabadságszerető városlakó - 1989. december 15-20. között örökre beírta magát a történelembe - jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke Szentesen. Kövér László, a parlament elnöke fogadta a gyerekeket az Országházi Gyermekkarácsonyon, és átadta képviselőjüknek az Országház kulcsát, hogy birtokba vehessék az épületet. Az Országházi Gyermekkarácsonyra mintegy nyolcszáz hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között élő általános iskolás gyermeket hívtak meg Magyarországról és határon túli, magyarok lakta településekről. „Nem győztünk”, de van esély győzelemre a karbonsemlegesség uniós kezelése ügyében - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth rádióban. Gulyás Gergely kifejtette: a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének célját senki sem vitatja, a kérdés az, hogy a terheit ki viselje; a magyar kormány álláspontja az, hogy fizessenek a szennyezők, a multinacionális vállalatok és a nagy országok. Felháborító, hogy a Párbeszéd soraiban ülő Burány Sándor nyíltan viccelődött egy parlamenti bizottságban a nők elleni erőszakról - jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője. Czunyiné Bertalan Judit szerint emellett az is elfogadhatatlan, hogy a párt frakcióvezetője mindezt most szó nélkül hagyja. Mikor zárja ki „a korábbi nővédő” Szabó Tímea frakcióvezető a nők elleni zaklatáson viccelődő Burány Sándort a Párbeszéd képviselőcsoportjából? - tette fel a kérdést Czunyiné Bertalan Judit. Előválasztással szeretné eldönteni az MSZP, hogy kit indítson az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltként a 2022-es országgyűlési választásokon - közölte a párt elnöke választmányi ülésük után. Tóth Bertalan szerint megegyezésre fognak jutni a többi ellenzéki párt vezetőivel és közös listát állítanak majd, így minden egyéni körzetben egy jelöltet állíthatnak a baloldali pártok. Újabb fővárosi cég vezetőjét meneszti Karácsony Gergely főpolgármester: a hvg.hu információi szerint a főváros pályázatot hirdetett a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára. Karácsony Gergely bosszúhadjáratot folytat, a Fidesz szerint ezért váltják le a fővárosi cégek vezetőit. A főpolgármester tagadta a vádakat, de azt megerősítette, hogy a fővárosi cégek jelentős részénél váltani fognak. Az ellenzéki politikusoknak kutya kötelességük, hogy a Lackner-videó állításait megvizsgálják - írta facebook bejegyzésében Hadházy Ákos. A volt LMP-s politikus szerint a közvetett bizonyíték is bizonyíték, ezért vizsgálatot kell indítani a korrupciógyanús ügyben. Ferenczi István, az LMP kispesti önkormányzati képviselője a Lackner-ügyről azt mondta: a kiszivárgott botrányos kispesti hangfelvételek életszerűségét alátámasztja az, hogy az ott elhangzott állítások valóra válnak. Ferenczi István több mint két hónappal a kispesti korrupciós botrány kirobbanása után egy bizottság felállítását kezdeményezte, amely a Lackner-féle videó- és hangfelvételeket vizsgálja. Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével egy elemző munkacsoport alakult, amely a migrációs tendenciákkal, annak változó mozgásaival, állampolgársági összetételével foglalkozik - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Óriási a feszültség a magyar határ déli szakaszán a fokozódó migrációs nyomás miatt - jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a Hír Tv Informátor című műsorában. Tavaly egész évben mindössze 6000 bevándorló próbált meg illegálisan belépni az országba, idén ez szám már november végére megduplázódott és meghaladta a 13 000-et. Terrorizmus gyanúja miatt vizsgálati őrizetbe vettek két férfit Bécsújhelyen - erősítette meg Erich Habitzl ügyészségi szóvivő. A török külügyminiszter-helyettes szerint az EU-nak fel kell gyorsítania a szíriai menekültek törökországi ellátását szolgáló, Ankarának már megítélt 6 milliárd eurós támogatás folyósítását, és meg kell növelnie ezt az összeget. Boris Johnson brit miniszterelnök köszönetet mondott azoknak, akik korábbi pártrokonszenvükkel szakítva, először szavaztak a konzervatívokra az előrehozott parlamenti választáson. Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine Anez, az ország ideiglenes elnöke. Az Észak-Korea által nemrég végrehajtott, védelmi jellegű tesztek az amerikai nukleáris fenyegetés megfékezését szolgálják - jelentette ki Pak Dzong Cson észak-koreai vezérkari főnök. Tüntetők százait vették őrizetbe az algériai elnökválasztás eredménye elleni tiltakozásokon - közölték jogvédők. Zarándokokkal teli buszt ért baleset Nepálban, 14 ember meghalt, 18 megsérült - közölte a rendőrség. Súlyos balesetet szenvedett egy barlangtúrázó a budapesti Ferenc-hegyi-barlangban, a 35 éves férfit ötórás mentőakció keretében hozták a felszínre a barlangi mentők - közölte a Magyar Barlangi Mentőszolgálat. Összeütközött egy személyvonat és egy nyerges vontató a 45-ös főúton, Kunszentmárton térségében, a vasúti átjáróban - közölte a katasztrófavédelem. A Terrorelhárítási Központ biztosítja a legnagyobb fővárosi adventi és karácsonyi vásárokat. Férfi vízilabda Bajnokok Ligája: A-Híd OSC-Újbuda - FTC-Telekom Waterpolo 10:10 Hosszú Katinka 100 méter pillangón győzött, 50 méter mellen Szurovcsák Ivett, 200 méter gyorson Jakabos Zsuzsanna mögött ért második helyen ért a célba a rövidpályás úszó-ob-n. Férfi kosárlabda NB I: Egis Körmend - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 83:70 Női kosárlabda NB I: PINKK-Pécsi 424 - Sopron Basket 54:96 Labdarúgó NB I: Kisvárda - MOL Fehérvár 0:2; Kaposvár - Debrecen 4:1; Paks - Mezőkövesd 1:0; Puskás Akadémia - ZTE 0:1