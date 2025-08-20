Mosdatja magát a Tisza Párt a holokauszttal példálózó poszt miatt + videó

Megosztás itt:

Eskü, megértem a zsidókat. Több mint 50 Celsius fok egy vagonban! – ezekkel a szavakkal állította párhuzamba a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai nevű Facebook-csoport egyik tagja a több millió elpusztított áldozatot követelő holokausztot és azt, hogy a meleg héveken kellemetlenül érzik magukat az utasok. A Tett és Védelem Alapítvány azonnal elutasította a megjegyzést.

A Tisza Párt pedig igyekszik kimosdatni magát a botrányból. A Magyar Nemzetnek azt írták: az említett csoportnak semmi köze nincs a Tisza Párthoz. Abban több, a Tiszát és Magyar Pétert gyalázó poszt is megjelenik naponta. A Tisza minden ilyen tartalomtól elhatárolódik, habár semmi köze hozzá .

Teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy az a stílus és az az agresszió, amely Magyar Péterrel megjelent a magyar belpolitikában, ez korábban nem volt Magyarországon. Magyar Péter hozta be és honosította meg az ilyen fajta durva és agresszív megnyilvánulásokat a politikai- és közbeszédben

– mutatott rá Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

Nem csak az online felületeken jelent meg az utóbbi időben az agresszivitás. Egy férfit korábban letartóztattak, mert azzal fenyegetőzött, hogy egy karddal levágja a miniszterelnök fejét, Aranyosi Péter Tiszához köthető humorista pedig arról beszélt, hogy édesanyjának robbanómellényt kellett volna viselnie, amikor Orbán Viktorral találkozott.