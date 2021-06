Monoron vonult fel a Mi Hazánk Mozgalom, a Betyársereg és a Magyar Önvédelmi Mozgalom

Átgondolatlanul kezdtek hozzá a felújításokhoz Budapesten, ez vezetett közlekedési káoszhoz - erről beszélt a Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár a Bayer show-ban. Fürjes Balázs úgy fogalmazott, ha már az elmúlt két évben nem történt semmi érdemleges a fővárosban, legalább még egy hetet várhattak volna az iskola végéig. A nemzeti konzultáció arról szól, amit az ellenzék nem végez, vagyis megtudni, hogy mit gondolnak az emberek bizonyos kérdésekről – mondta el a Hír Televíziónak Kovács Zoltán államtitkár. Videóban köszönte meg Nyitrai Zsolt és Kásler Miklós a védőnők munkáját vasárnap, a védőnők napján. A védőnői hivatás egyedülálló, a Magyar Védőnői Szolgálat a hungarikumok sorában az egyik legkülönlegesebb helyet foglalja el - közölte Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője a magyar védőnők napján. Több száz milliárd forinttal támogatja a kormány a vállalkozások technológiaváltását - jelentette be György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Kétnapos üléssel fejezi be tavaszi ülésszakát az Országgyűlés jövő héten. Tavalyhoz képest többszörösére emelkedett a magyar határokon elfogott illegális migránsok és embercsempészek száma - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tajjip Erdogan török államfővel tárgyalt Brüsszelben, a NATO hétfői csúcstalálkozójának előestéjén. Magyarország olyan jelentős szerepet vállal a NATO működésében, amilyenre ezidáig nem került sor - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország kettős kapcsolatot ápol a Nyugattal - hívta fel a figyelmet Orbán Viktor egy portugál hetilapnak adott interjúban. A miniszterelnök emlékeztetett: az összetartozás és a tisztelet mellett a magyarok nem felejtik a nyugati hatalmak közönyét a kommunista elnyomás idején. Már több mint 175,6 millióan megfertőződtek koronavírus-járványban a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 3,7 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Több mint egymilliárd adag koronavírus-vakcinát adományoz a kevésbé tehetős országoknak a hét vezető ipari hatalom csoportja - jelentette be a Hetek háromnapos angliai csúcstalálkozójának vasárnapi zárónapja után Boris Johnson brit miniszterelnök. Ukrajnában tovább csökkent az új koronavírusos fertőzöttek száma, kevesebb mint kilencszáz új beteget jegyeztek fel, a halálos áldozatok száma 33-mal 51 679-re emelkedett. Meghaladta a 60 milliót a beadott oltások száma Németországban. Hosszú hónapok óta először Olaszország Veneto és Lazio tartományában sem regisztráltak vasárnap koronavírusos megbetegedés okozta halálos áldozatot, miközben az oltásokra vonatkozó újabb korlátozások miatt ismét akadozik az oltakozások üteme. Törökországban megkezdődött a 40 év felettiek oltása a SARS-CoV-2 típusú koronavírus ellen - jelentette be Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter. Oroszországban ismét 14 ezer fölé emelkedett az új fertőzöttek száma, ezért Moszkvában visszaállítottak korábban már feloldott korlátozásokat. A személyes kapcsolatok helyreállítása és párbeszéd beindítása végett van szükség a Joe Biden amerikai elnökkel szerdán megtartandó genfi csúcstalálkozóra - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz államfő. Az Egyesült Államok nem törekszik konfliktusra Kínával és Oroszországgal - mondta Joe Biden amerikai elnök. Recep Tayyip Erdogan török elnök Isztambulban közölte, hogy a NATO-tagállamok vezetőinek hétfői brüsszeli csúcstalálkozóján Joe Biden amerikai elnökkel meg kell vitatnia a török-amerikai viszonyt. A személyes kapcsolatok helyreállítása és párbeszéd beindítása végett van szükség a Joe Biden amerikai elnökkel szerdán megtartandó genfi csúcstalálkozóra - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz államfő a Rosszija 1 televízióban. Megszerezte a megválasztásához szükséges többséget az izraeli parlamentben a jobboldali Naftali Bennett vezette új koalíciós egységkormány, véget vetve Benjámin Netanjahu konzervatív miniszterelnök 12 éves kormányzásának. Gázrobbanás történt a közép-kínai Hupej tartomány Sijen városában, a balesetben többen életüket vesztették - adta hírül a CGTN kínai székhelyű nemzetközi hírcsatorna. Meghalt egy motoros, aki személyautóval ütközött Eger és Noszvaj között - közölte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Tizenegy csapat részvételével Elstartolt a folyótisztító és hulladékgyűjtő II. Tisza-tavi PET Kupa Tiszafüredről. Labdarúgó Eb: Anglia - Horvátország 1:0; Ausztria - Észak-Macedónia 3:1 Továbbra is stabil a kórházban ápolt dán futball-válogatott középpályásának az állapota. Christian Eriksen a tegnapi Dánia – Finnország Eb-meccs 43. percében esett össze a pályán. A játékost újra kellett éleszteni. A kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbert, a Révész Racing pilótája győzött a gyorsasági kamion Eb idénynyitó magyarországi versenyhétvégéjének vasárnapi második futamán a Hungaroringen. Marosi Ádám aranyérmet nyert, ezzel tokiói kvótát szerzett a kairói olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon. A Marosi, Demeter Bence, Bereczki Richárd összeállítású magyar csapat szintén az első helyen végzett. Balázs Krisztián nyújtón ezüstérmet nyert a tornászok eszéki világkupa-versenyének vasárnapi zárónapján. Ötödikként zárt a karatés Molnár Dániel a küzdelem kategóriában az ötkarikás játékokra kvalifikáló párizsi tornán, így nem jutott ki a tokiói olimpiára, amelyhez az első háromban kellett volna végeznie.