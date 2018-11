Molnár Zsolt: „Staudt Gábor akár indulhatna is az előválasztáson”

Karácsony Gergely zuglói polgármesteri széke nélkül nincs együttműködés – szóltak a hírek korábban az MSZP és a Párbeszéd belső vitája kapcsán, Mesterházy Attila facebook posztban támadta a Párbeszéd elnökét. Erről kérdezte Földi Kovács Andrea Molnár Zsolt szocialista politikust. Az EP választáson való együttműködés feltételeiről már döntöttünk, azt ezek a viták nem befolyásolják

Jelenleg azonban a főpolgármesteri előválasztás előkészítése folyik, amelyen Karácsony Gergely is indul. Ennek fényében elsősorban szimbolikus jelentősége van annak, hogy a hivatalban lévő baloldali polgármesterek erkölcsi támogatást kapjanak az ellenzéki tábor egészétől – mondta Molnár Zsolt, megjegyezve, hogy nem volt szerencsés ezt kimondani .

Molnár Zsolt nem viszi ki a sajtóba a belső vitákat, szerinte ugyanis nem a Facebookon kell lefolytatni ezeket. Földi Kovács Andrea szerint a Párbeszéd népszerűsége és támogatottsága jóval alatta van az MSZP-nek. Molnár Zsolt szerint azonban Budapesten igenis van látható támogatottsága a törpepártnak. Fontos, hogy a vám és a rév legyen arányban – mondta a politikus.

A párbeszéd 2-4% támogatottsággal van jelen Budapesten, az országosnál ez jóval nagyobb. Karácsony Gergely is népszerű. A most először megrendezendő baloldali előválasztás jó eszköz a támogatottságot valóságosan megmérni – mondta. Karácsony Gergely esetében a várospolitikai tapasztalat is számít és az MSZP is komoly politikust indít ezen az előválasztáson, ahol önálló személyek indulnak, és emiatt mindenkinek helye van a folyamatban.

A civilek irányába is mutat nyitottságot ez az előválasztás, olyanok felé akik a pártos világtól korábban távol maradtak” és remény szerint befolyásolja majd a jövőt, hisz „valós visszajelzést fog jelenteni – mondta Molnár Zsolt. A liberális párt úgy tűnik indít jelöltet, és az MSZP részéről Horváth Csaba lesz a hivatalos jelölt az előválasztáson.

Január 9 és február 3 között 2000 aláírást kell gyűjteni az aktivistáknak, és a regisztrálók aláírják hogy ellenzéki jelöltek lesznek. Az előválasztási folyamatba a „NER, vagy és szélsőséges eszmék nem férnek bele” – mondta Molnár Zsolt. Műsorvezetői kérdésre megerősítette, hogy e kettő nem ugyanaz, hanem az előválasztási folyamatból van kizárva a Fidesz, valamint szövetségesei, illetve a szélsőségesnek tekinthető szervezetek és személyek, így a Jobbikból kivált mozgalom és annak politikusai. Ők nem férnek bele a folyamatba – utalt Molnár Zsolt kimondatlanul is a Mi Hazánk Mozgalomra. A Jobbikot firtató kérdésre azonban nem zárkózott el a jobbik esetleges támogatásától. Egy jelölt jobbikos támogatása beleférhet, ahogy a párt budapesti szavazói is – mondta Molnár Zsolt.

A Jobbik nem állt mellénk, a Jobbik jelöltje azonban beleférhet az előválasztásba – mondta Molnár Zsolt. Staudt Gábor például indulhatna és Puzsér Róbert is részt vesz a folyamatban – mondta.

Az élet szab nekünk feltételeket. Engedni kell az életszerűségnek . A szavazatszámláló bizottsággal személyesen találkozni kell, ám ezután online is lehet majd szavazni az előválasztáson. Karácsony után lehet elkezdeni a regisztrációt. Sajnos azonban manapság mindent meg lehet hekkelni, így tömegesen így az online részvételre nem ad lehetőséget a rendszer. Az sem életszerű, hogy egy ilyen előválasztáson tömegesen jelenjenek meg jobboldaliak. Tanulva a múlt hibáiból, a korábbi castingok hetekkel a választás előtt zajlottak, most azonban januárban ez le fog zajlani, és február elején egységesen, egy közös jelölttel vág neki a baloldal az őszi választásoknak. Bölcs megoldást fog találni a nép, Budapest népe – véli Molnár Zsolt.