Molnár Zsolt reméli, hogy a csepeli Momentum hétfőig meggondolja magát

Már nem támadják olyan hevesen a Fideszt az Európai Néppártban, mint az EP-választások előtt - mondta Deutsch Tamás a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Fidesz brüsszeli politikusa szerint a kereszténydemokrata pártcsaládnak egyre nagyobb szüksége van a Fideszre, a novemberi kongresszuson dől el, hogy a nagyobbik kormánypárt tagja marad-e az Európai Néppártnak. A friss zöldségek júliusi fogyasztói árai átlagosan 31,6 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, míg a felvásárlási áruk 16,7 százalékkal nőtt, mondta Fórián Zoltán, az Erste Agrár Kompetencia Központ vezető agrárszakértője a Világgazdaságnak. A Takarék Csoport azzal számol, hogy 2022 végéig, az államilag támogatott konstrukció lejártáig, mintegy tízezer igénylőnek együttesen 60 milliárd forint értékben helyez majd ki babaváró hitelt. Tízezer embernek segíthet visszatérni a munkaerőpiacra a havi legfeljebb 40 ezer forintos bölcsődei támogatás - közölte a Pénzügyminisztérium munkaerőpiacért és vállalati kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Marczinkó Zoltán. Az elmúlt két önkormányzati ciklusban Csepel adósságmentes, építkező, gyarapodó, gyermekközpontú városrésszé vált, ám az ellenzék újra gallyra vágná a kerületet - mondta Németh Szilárd. A Fidesz budapesti szóvivője szerint Karácsony Gergely (Párbeszéd) zuglói polgármester hazudott a kerületi parkolással kapcsolatos új szerződés ügyében. Zsigmond Barna Pál közölte: Karácsony Gergely néhány hete még letagadta, hogy Zugló új, parkolással kapcsolatos szerződést kötött, majd aznap, amikor lejárt az egyik botrányos szerződés, aláírt egy másikat. Az OTP elemzői 2019-re 4,8 százalékos gazdasági növekedést várnak Magyarországon. A kedvező gazdasági helyzet és az akvizíciók hatása tükröződik az OTP Bank rekordnagyságú negyedéves és féléves nyereségében - mondta Bencsik László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese. Változatlanul erős a kereslet a gyakornokok iránt a hazai bankok részéről, a legnagyobb piaci szereplőknél a nyitott álláshelyek közel 8 százalékát a pályakezdés előtt álló fiatalok számára hirdetik - olvasható a Világgazdaságban. A következő egy évben nem lesznek lényegi változások a Magyar Tudományos Akadémiától elkerült kutatóintézetekben - jelentette ki az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Maróth Miklós közölte: az új szervezetnek türelmi időre lesz szüksége. A tagok számára az első és legfontosabb feladat egy követelményrendszer kidolgozása lesz, a hálózatban dolgozó 2500 kutató munkájáról továbbra is az intézetigazgatók döntenek majd. Holnaptól a Széll Kálmán térre költözik a Széna téri autóbusz-állomás, Budapesten. A nyári szabadságuk idején külföldről hazatérő román vendégmunkások nagyszabású tüntetésre készülnek a bukaresti kormánypalota előtt. Szeptembertől kitiltják a nagy tengerjáróhajókat Velence történelmi központjából. Négyszázzal többen haltak meg Hollandiában a nyári hőhullám tetőzésekor, július végén, mint az átlagos hőmérsékletű nyári időszakban - közölte a holland sajtó. A holland statisztikai hivatal felmérése szerint a halálozások száma július utolsó hetében nagyjából 15 százalékkal meghaladta az eddigi átlagot, ami összefüggésbe hozható a rendkívüli hőhullámmal. Bizalmatlansági indítványt nyújt be a Liga olasz párt az olasz miniszterelnök, Giuseppe Conte ellen, és mielőbbi választásokat sürgetnek. Egyiptomban a biztonsági erők megöltek 17 feltételezett terroristát. Ma kezdődött meg a háddzs, vagyis az iszlám híveinek öt-hat napon át tartó mekkai zarándoklata. A politizálás mellőzését és a buzgó istenszolgálatot javasolják a szaúd-arábiai hatóságok annak a becslések szerint mintegy kétmillió muszlimnak, akik megkezdték az idei mekkai zarándoklatot. Dzsammu és Kasmír állam jogállának megváltoztatása fejlődést hoz és véget vet a szélsőséges tevékenységeknek a térségben – mondta az indiai kormányfő. Narendra Modi közölte: az állam autonómiája megszüntetésének célja Kasmír megszabadítása volt a terrorizmustól és a szeparatizmustól. Iszlámábád kizárta, hogy erőt alkalmazna Indiával szemben, amely megszüntette a Pakisztán által is magának követelt Kasmír különleges alkotmányos státusát. A brazil bíróság lezárta a brazil futballsztár Neymar ügyét, akit tavasszal azzal vádolt meg Najila Trindade modell, hogy megerőszakolta őt. Bizonyíték híján, felmentették. A kínai Huawei Technologies mobil gyártó vállalat bejelentette saját fejlesztésű mobil operációs rendszerét. A Nagaszaki elleni atomtámadás áldozataira emlékeztek Japánban a tragédia 74. évfordulóján. Legalább tizenhét ember halt meg a monszun okozta áradásokban, Indiában. A földcsuszamlások miatt több mint 22 ezer embert kellett kimenekíteni otthonából. Újra járnak a vonatok Szeged és Kiskunfélegyháza között. Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy férfi ellen, aki megpróbált megvesztegetni egy okmányirodai ügyintézőt. Szombat éjjel 23 órától vasárnap 3 óráig informatikai fejlesztést hajtanak végre az útdíjfizetés rendszerében, így az értékesítési szolgáltatások ebben az időpontban átmenetileg nem lesznek elérhetők – közölte a NÚSZ Zrt. Mindössze két óra alatt minden jegy elkelt a szeptember 9-i Magyarország-Szlovákia labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésre. A Szalai Attilát foglalkoztató ciprusi Apollon 2:1-re nyert az Austria Wien otthonában a labdarúgó Európa-liga-selejtező harmadik fordulójának első felvonásán. Babos Tímea és Anett Kontaveit negyeddöntőbe jutott a torontói keménypályás női tenisztorna párosversenyében.