Molnár Dániel lehet a tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó tiszás EP-képviselőjelölt + videó

Azt a hát ööö kérésfélét kaptuk, hogy ne beszéljünk majd Ukrajnáról meg LMBTQ dolgokról - a botrányos megszólalásokról elhíresült etyeki fórumon értekezett arról Molnár Dániel, a Tisza párt egyik fővárosi képviselője és Magyar Dávid, hogy bizonyos témák tabunak számítanak a rendezvényen. Magyar Péter emberei a párt szimpatizánsait is arra utasították, hogy ne kérdezzenek sem Ukrajnáról, sem pedig az LMBTQ -bal kapcsolatban.

Molnár Dániel nem csupán a Tisza Párt fővárosi frakciójának tagja, de az Európai Parlamentben is dolgozik asszisztensként. Molnárnak pedig van már tapasztalata arról, mi történik, ha a tiltás ellenére önállóan kommunikál a nyilvánosságban. A Magyar Nemzet emlékeztet: róla beszél a pártelnök azon a felvételen, amelyen nyomdafestéket nem tűrő módon szidja saját embereit.